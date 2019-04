Sigma Systems va présenter des solutions et des applications de cas d'utilisation visant à renforcer l'expérience de l'entreprise B2B au Forum Digital Transformation World 2019





Sigma Systems, le leader mondial des solutions logicielles à base de catalogue, présentera son portefeuille de produits Create-Sell-Deliver (Créer-Vendre-Installer) et des applications à l'édition 2019 de Digital Transformation World, l'événement par excellence de l'industrie des télécommunications qui aura lieu du 14 au16 mai au Palais des Congrès et des Expositions Acropolis de Nice en France.

Alors que la technologie 5G gagne graduellement du terrain à travers dans le monde, les fournisseurs de services de communications (CSP) ont la chance unique de servir de nouvelles industries, de fournir de nouvelles propositions de valeur et de puiser davantage des opportunités inexploitées. Au cours de ces trois jours, Sigma mettra l'accent sur des solutions d'activation de véhicules connectés, la fourniture de nouvelles expériences aux entreprises B2B à une époque marquée par l'orientation client et sur la technologie 5G lors de l'événement phare du TM Forum.

Le TM Forum a également inclus le portefeuille produits de Sigma dans l'Innovation Trail, dont le but est de mettre en exergue les exposants qui se distinguent par des innovations uniques dans l'industrie des télécommunications.

Sigma est en lice aux Excellence Awards du TM Forum, notamment dans les catégories ?Innovateur de service numérique de l'année' et ?CTO de l'année'. Les lauréats seront annoncés dans la soirée du lundi 13 mai. La société est également demi-finaliste pour deux catégories des Pipeline Innovation Awards : ?Innovation des systèmes de soutien opérationnel' et ?Innovation des systèmes de soutien aux entreprises'.

Le mercredi 15 mai, Sigma participera conjointement avec Windstream à un panel de discussion intitulé ?Smart Investment for OSS/BSS Transformation'. En outre, Sigma et Telstra, le CSP leader de l'Australie, seront au coeur d'un panel de discussion intitulé ?Construire un modèle de fonctionnement numérique', le jeudi 16 mai à 15h00 CEST. Au cours de ce débat, ils parleront des différences entre les modèles de fonctionnement numériques et les modèles traditionnels, des modèles de conception qui soutiennent la stratégie organisationnelle. Ils traiteront aussi de la manière dont les technologies numériques peuvent appuyer la transition vers de nouveaux modèles de fonctionnement.

Dans le cadre de sa participation au programme Catalyste du TM Forum, Sigma partagera ses idées et son travail avec Vodafone et Telstra dans le domaine des API ouvertes pour l'intégration partenaire selon le principe zero touch. Ces API permettent de nouveaux modèles commerciaux. Sigma parlera également de sa collaboration dans le cadre de l'activation d'un écosystème pour ville intelligente avec la société STC de l'Arabie Saoudite.

Les conférences, démonstrations catalystes et les opportunités de réseautage permettront au Forum du TM Digital Transformation World de rassembler pendant trois jours des acteurs leaders et des dirigeants du monde entier en vue de tisser des liens et d'échanger des idées et des connaissances. Pour arranger une démonstration individuelle ou pour discuter avec Sigma au sujet de sa plateforme technologique et de ses produits, veuillez visiter le stand #314, ou visiter le site internet https://sigma-systems.com/events/meet-sigma-tm-forum-digital-transformation-world/.

À propos de Sigma Systems (Twitter @SigmaSystems)

Sigma Systems est le leader mondial des solutions logicielles à base de catalogue destinées aux entreprises des secteurs des communications, des médias et des hautes technologies. La société met ses produits primés au service de plus de 80 clients répartis dans 40 pays. Outre une gamme complète de services professionnels, nuagiques et gérés, le portefeuille de la société couvre l'ensemble des produits de l'entreprise en matière de catalogue, de configuration des devis (CPQ), de gestion des commandes, d'approvisionnement et de connaissances. Sigma adopte une approche flexible de mise en oeuvre de ses produits B/OSS pour ses clients. Sigma dispose de bureaux en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie-Pacifique, et de partenaires technologiques et d'intégration dans le monde entier.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter https://sigma-systems.com/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

