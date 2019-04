Murray Energy Corporation clôture l'acquisition des complexes miniers Oak Grove, Seminole Alabama, et Maple Eagle suite à la faillite de Mission Coal





Murray Energy Corporation (« Murray Energy ») et sa filiale non restreinte détenue majoritairement nouvellement formée, Murray Metallurgical Coal Holdings, LLC, ont clôturé avec succès la transaction approuvée par le Tribunal des faillites des États-Unis pour le District nord de l'Alabama visant à acquérir les complexes miniers Oak Grove, Seminole Alabama, et Maple Eagle (les « Actifs de Mission »), situés dans l'Alabama et en Virginie-Occidentale, auprès de Mission Coal Company, LLC (« Mission »).

Le partenaire de coentreprise existant de Murray Energy, Javelin Global Commodities (UK) LTD. (« Javelin »), détenteur minoritaire de Murray Metallurgical Coal Holdings, LLC, dirigera les initiatives de marketing mondial pour ces mines de charbon de classe mondiale.

Murray Oak Grove Coal, LLC exploitera le complexe minier Oak Grove près de Bessemer, dans l'Alabama, et Murray Maple Eagle Coal, LLC exploitera la mine Maple Eagle No. 1 près de Powellton, en Virginie-Occidentale, et évaluera et exploitera d'autres réserves de charbon exploitables en continu dans les environs.

L'acquisition de ces actifs par Murray Energy lui accorde un accès significatif au marché du charbon métallurgique qui lui permettra de diversifier son portefeuille d'actifs miniers de qualité. Les actifs bénéficieront de l'expertise en exploitation par longue taille souterraine et opérationnelle de premier ordre de Murray Energy, ce qui optimisera la valeur de ces actifs de charbon métallurgique de haute qualité. Cette acquisition mobilise également la plateforme de marketing mondial existante de Javelin, valorisant encore plus ces actifs nouvellement acquis. Murray Energy se réjouit à l'idée d'utiliser son expertise en gestion et en marketing pour maximiser le succès de ces opérations.

