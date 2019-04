Le nouveau président du Kazakhstan entame une tournée des provinces et établit des liens avec les communautés locales





NOURSOULTAN, Kazakhstan, 30 avril 2019 /PRNewswire/ -- Kassym-Jomart Tokaïev, le nouveau président du Kazakhstan, a entamé une tournée des provinces du pays afin de rencontrer les communautés et travailleurs locaux. Ce déplacement fait partie des efforts entrepris dans le but d'établir des liens avec les habitants de ce pays d'Asie centrale ? le neuvième plus grand du monde ? et de permettre à ces derniers de communiquer directement les problèmes auxquels ils sont confrontés.

Le président a débuté sa tournée dans l'est du Kazakhstan, la principale région industrielle et agraire du pays. L'an dernier, la production industrielle a progressé de 9,3 %, renforçant l'économie du Kazakhstan en dépit de perspectives mondiales incertaines.

Samedi, après s'être rendu dans un hôpital et une université locale, Kassym-Jomart Tokaïev a visité le musée Abaï à Semey, dédié au poète humaniste du 19e siècle Abaï Kounanbaïouly, dont la vision avant-gardiste du Kazakhstan est largement reconnue.

« Le président Tokaïev tient à préserver notre patrimoine. », a déclaré Bolat Zhunisbelov, directeur du musée Abaï, « Selon lui, nous, Kazakhs, devons comprendre que notre passé façonne l'avenir de notre nation moderne. »

Le tristement célèbre site d'essais nucléaires de Semipalatinsk datant de l'ère soviétique, fermé en 1991 par le premier président du pays, Noursoultan Nazarbaïev, se trouvant non loin de là, le président Tokaïev a appelé les autorités de Semey à renforcer l'assistance aux victimes des essais nucléaires soviétiques, à accélérer la construction d'un centre médical nucléaire et à établir un nouveau centre de rééducation des enfants.

Lors d'une réunion avec le public à Öskemen, la capitale régionale, le président a également souligné la nécessité de développer les petites et moyennes entreprises. « Actuellement, la part des entreprises locales dans l'économie régionale n'est que de 16 %. », a-t-il déclaré, « La création de nouvelles entreprises et d'emplois sera notre priorité. »

Dimanche, Kassym-Jomart Tokaïev a visité la région de Pavlodar, dans le nord-est du Kazakhstan. Après avoir rencontré des habitants de la capitale régionale, il s'est rendu à la Pavlodar Oil Chemistry Refinery, l'une des trois raffineries du pays.

« Le président a rencontré nos travailleurs et les a félicités pour leurs efforts visant à maintenir cette raffinerie à la pointe de notre industrie pétrolière et gazière de classe mondiale. », a déclaré Ospanbek Alseitov, le directeur général.

Le Kazakhstan possède les plus grandes réserves connues de pétrole brut de la région de la mer Caspienne, et sa production devrait doubler au cours de la prochaine décennie pour atteindre plus de 3 millions de barils par jour.

Le président Tokaïev a également visité un centre d'épanouissement de la jeunesse à Pavlodar. « Le Kazakhstan a franchi une nouvelle étape de son cheminement vers le progrès et la prospérité. », a-t-il déclaré, « Nos jeunes sont à l'avant-garde de ces progrès et nous continuerons de mettre en place des politiques afin de les soutenir. »

En mars, alors qu'il était le président du Sénat, Kassym-Jomart Tokaïev est devenu président suite à la démission de l'ancien président Nazarbayev après presque 30 ans de mandat. Kassym-Jomart Tokaïev a ensuite convoqué une élection présidentielle anticipée pour le 9 juin afin de garantir une continuité et stabilité politiques. La semaine dernière, le congrès du parti au pouvoir Nour-Otan a unanimement choisi Kassym-Jomart Tokaïev comme candidat. Neuf candidats sont à présent en lice pour les prochaines élections.

