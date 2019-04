Des participants sont recherchés pour un programme de formation à la cuisine japonaise, subventionné par le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, au Japon, et destiné aux chefs non japonais souhaitant apprendre sérieusement...





Des participants sont recherchés pour un programme de formation à la cuisine japonaise, subventionné par le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, au Japon, et destiné aux chefs non japonais souhaitant apprendre sérieusement la cuisine japonaise au Japon

Nous invitons les chefs non japonais qui souhaiteraient apprendre sérieusement la cuisine japonaise, avec l'aide du ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, au JAPON. Le programme d'apprentissage comprend une formation linguistique au japonais, ainsi qu'une formation à la cuisine japonaise de base, suivie d'une formation pratique en restaurant, à la cuisine japonaise haut de gamme et aux restaurants de sushis au Japon, le tout s'étendant sur huit mois. Nous attendons de la part des participants désireux d'acquérir les connaissances et compétences liées à la cuisine japonaise, dans le cadre du programme, qu'ils mettent en valeur dans le monde entier la magnificence de la cuisine japonaise, de sa culture gastronomique, et des ingrédients produits au Japon.

Dates

Les formulaires de candidature doivent être soumis avant le mercredi 15 mai 2019, à 23 h 59.

Les participants finaux seront sélectionnés avant la fin du mois de mai 2019.

Ils devront arriver au Japon le 30 juin 2019.

Période de formation : Du 1er juillet 2019 à fin février 2020.

Dépenses prises en charge par le programme

Frais de vol aller-retour au Japon, au départ/à destination du pays d'origine

Cours de l'école de langue japonaise et de l'école de cuisine

Frais d'hébergement pendant le séjour au Japon

Conditions de participation au programme

Ouvert aux personnes non japonaises (citoyens étrangers) vivant au Japon ou à l'étranger

Plus de 18 ans à l'arrivée au Japon

Diplômé(e) d'une école de cuisine et/ou expérience de travail dans un établissement culinaire japonais.

Maîtrise (écrite et parlée) de l'anglais et/ou du japonais

Être capable de subvenir financièrement à ses propres besoins au Japon pendant toute la durée du programme, en dehors de la prise en charge assurée par le programme

Respecter la courtoisie, l'intégrité, les bonnes manières, la discipline appropriée et le respect des besoins d'autrui

Bonne santé physique/spirituelle

Avoir des connaissances de base et des compétences en cuisine, ainsi qu'un désir actif d'apprendre la cuisine japonaise

Être en mesure de participer à tous les cours du programme

Avoir l'intention de choisir une profession contribuant à la promotion de la cuisine japonaise, de sa culture gastronomique et des ingrédients produits au Japon, après la participation au programme

Pour plus de détails, rendez-vous sur

http://www.tow.co.jp/program/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 00:25 et diffusé par :