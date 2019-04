AerSale annonce un partenariat avec Universal Avionics visant à développer un STC pour le système de vision améliorée en vol, ClearVisionTM, sur l'Airbus 320





AerSale®, un fournisseur mondial d'avions à mi-vie, de moteurs, de matériels réutilisables et de services de maintenance, de réparation et de révision (MRR), a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Universal Avionics afin de développer un Supplemental Type Certificate (STC), de la Federal Aviation Administration (FAA), pour le système de vision amélioré en vol (Enhanced Flight Vision System, EFVS), ClearVision, destiné à l'Airbus 320. La certification de la FAA pour la mise à niveau du modèle modernisé est attendue d'ici la fin du premier trimestre de 2020. Elle sera immédiatement suivie de la validation de l'Administration de l'aviation civile de Chine (Civil Aviation Administration of China, CAAC) et de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA). AerSale s'occupera également de l'installation du système ClearVision.

Fabriquée par Universal Avionics, la solution EFVS ClearVision comprend le système SkyLensTM portable sur la tête (Head-Wearable Display, HWD), une option plus moderne et plus économique qu'un affichage fixe traditionnel au niveau du haut de la tête (Head-Up Display, HUD). La visière hautement transparente SkyLens présente une symbologie/des images haute résolution, avec notamment un système de vision améliorée (Enhanced Vision System, EVS), un système de vision synthétique (Synthetic Vision System, SVS), et un système de vision combinée (Combined Vision System, CVS), offrant une transmission transparente de haute qualité, quelles que soient les conditions météorologiques, de jour comme de nuit. Le HWD à la pointe de la technologie nécessite beaucoup moins d'efforts d'installation et peut souvent être monté en quelques jours, comparé à un HUD fixe qui nécessite le démontage du cockpit de l'avion et peut prendre des semaines, avec immobilisation de l'appareil au sol.

« Nous sommes fiers de travailler avec Universal Avionics pour appliquer notre expertise en développement de STC à l'EFVS ClearVision, qui changera certainement la donne pour les exploitants de l'A320 à travers le monde », a déclaré Iso Nezaj, directeur technique chez AerSale. « Une fois que le STC aura été délivré par la FAA, nous installerons ClearVision beaucoup plus rapidement que les systèmes actuels, ce qui optimisera les temps de vol pour nos clients. »

AerSale a déjà développé des STC pour ses propres produits, notamment AerSafeTM, une option plus économique de réduction de l'inflammabilité du réservoir de carburant, et AerTrakTM, une solution ADS-B Out rentable, dans le cadre des solutions techniques et des capacités de fabrication de pièces, de la société.

« Nous nous réjouissons de nous associer à AerSale pour offrir une solution EFVS haute performance et HUD portable, au marché de l'A320 », a confié pour sa part Dror Yahav, PDG d'Universal Avionics. « Ce STC permettra aux exploitants de l'A320 d'installer pour la première fois la technologie révolutionnaire EFVS, et ce, sans compromettre la rentabilité commerciale. »

Dans le cadre de la feuille de route NextGen, ClearVision s'aligne sur le règlement FAR (Federal Aviation Regulation) 91.176 publié par la FAA, permettant aux opérateurs d'effectuer une procédure d'atterrissage complète sans vision naturelle, lorsque la visibilité signalée est en dessous de 1 000 pieds. Le système ClearVision offre aux compagnies aériennes des capacités inégalées, avec une priorité accordée à l'approche de décollage et d'atterrissage, ainsi que la possibilité de réaliser des atterrissages par faible visibilité, quelle que soit l'infrastructure de l'aéroport de destination.

À propos d'AerSale

Leader mondial de l'aviation célébrant ses dix années d'existence, AerSale est spécialisé dans la vente, la location et l'échange d'avions, de moteurs et de composants d'occasion, et fournit une large gamme de services de maintenance, de réparation et de révision (MRR), et de services d'ingénierie pour les avions commerciaux et leurs composants. AerSale propose également des services de gestion d'actifs aux propriétaires d'avions en fin de vie, et de portefeuilles de moteurs. Basée à Coral Gables, en Floride, AerSale a des bureaux et des opérations aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Pour de plus amples informations, visitez notre site Web www.aersale.com, ou contactez le service des Relations avec les médias, d'AerSale au (305) 764-3200, ou par e-mail à l'adresse media.relations@aersale.com.

Suivez-nous sur :

LinkedIn | Twitter | Facebook | Instagram

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 avril 2019 à 22:05 et diffusé par :