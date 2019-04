La FCCQ honore les talents des entreprises d'ici - Les Mercuriades 2019 : Kiewit et Coveo, entreprises de l'année





MONTRÉAL, le 29 avril 2019 /CNW Telbec/ - Plus de 1 120 personnes étaient réunies au Palais des congrès de Montréal afin d'applaudir les entreprises québécoises et leurs équipes, reconnaissant leurs succès et leurs ambitions, lors du dévoilement des lauréats de la 39e édition du plus prestigieux concours d'affaires du Québec, Les Mercuriades réalisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

Pour une deuxième année, le gala de remise des Mercure s'est déroulé sous la présidence d'honneur de Robert Dumas, président et chef de la direction, Financière Sun Life Québec. Au total, 34 prix Mercure ont été remis dans l'une des 17 catégories du concours, sous les volets Grande entreprise et PME .

« Le concours Les Mercuriades permet véritablement de célébrer le succès en affaires et de valoriser pleinement l'innovation et le talent », a déclaré Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ. « Les lauréats annoncés ce soir proviennent d'une grande variété de secteurs d'affaires et fleurissent dans toutes les régions du Québec, ayant surtout en commun leur détermination à réussir. »

« Félicitations à tous les gagnants! Je salue leur importante contribution au développement économique du Québec. Ces projets reconnus témoignent du leadership et de l'esprit novateur qui règnent au sein des entreprises d'ici. Chacun des Mercures remis cette année illustre l'ampleur de notre savoir-faire au Québec. Et on en est très fiers! », a déclaré Robert Dumas, président et chef de la direction, Financière Sun Life, Québec.

Le titre le plus convoité, Entreprise de l'année, est allé à deux à deux entreprises qui se sont démarquées à la fois par leur performance remarquable, leur dynamisme et leur capacité à se maintenir au sommet. Dans la catégorie PME , il s'agit de Coveo, une entreprise spécialisée dans la création de plateformes de recherche propulsées par l'intelligence artificielle, alors que Construction Kiewit, qui construit des projets d'envergure qui façonnent le Québec a mis la main sur le Mercure Grande entreprise de l'année. Ces deux entreprises ont été choisies parmi les lauréats de l'ensemble des catégories, Coveo ayant remporté le titre pour le volet PME dans la catégorie Employeur de l'année Manuvie et Kiewit s'étant illustrée à titre de Grande entreprise dans les catégories L'excellence en français ainsi que Santé et sécurité au travail.

Le prix Leadership, Femme d'exception Financière Sun Life, qui reconnaît le parcours exceptionnel d'une femme d'affaires, a été remis à madame Diane Lemieux, présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec (CCQ) pour le volet Grande entreprise et à madame Nathalie Landry, vice-présidente exécutive, affaires médicales et scientifiques à Medicago, une PME .

Le prix Relève Femme d'exception Énergie Valero est allé à madame Marie-Hélène Cloutier, vice-présidente expérience client, marketing et ventes à Keolis Canada pour le volet Grande entreprise et à madame Fabienne Colas, fondatrice et présidente-directrice générale de Zaza Production, pour le volet PME .

Le gala du concours Les Mercuriades s'est déroulé en présence de plusieurs ministres, soit Simon Jolin-Barrette, leader parlementaire du gouvernement et ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ainsi que Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation.

Le trophée Mercure, une fierté qui traverse le temps

Baptisé L'Envol, le trophée remis aux personnalités et entreprises lauréates représente un oiseau stylisé, dont les reliefs symbolisent toute la force et la légèreté qu'on attribuait au dieu du commerce, Mercure. La capacité de ce dernier à prendre la forme voulue selon les circonstances était à l'origine de la force qu'on lui attribuait. Cette sculpture originale réalisée par l'artiste Giuseppe Benedetto évoque la volonté de réussite, la puissance et exprime, par son geste d'envol, l'adaptabilité et le progrès.

Remerciements

La FCCQ remercie le jury de la 39e édition du concours Les Mercuriades, constitué de membres d'organismes et d'entreprises de toutes les sphères de la société et présidé par M. Alain Dubuc, professeur associé, HEC Montréal.

Le succès de cette édition du concours Les Mercuriades est rendu possible grâce à la firme BDO Canada pour son rôle d'évaluateur officiel du concours, ainsi que par la participation des partenaires : Financière Sun Life, Agropur, CN, CNESST, Exportation et développement Canada, Énergie Valero, Énergir, Hydro-Québec, Investissement Québec, Lowe's Canada, Manuvie, Office québécois de la langue française, Ordre des CPA du Québec, Produits forestiers Résolu, RBC Banque Royale, Raymond Chabot Grant Thornton, TELUS, AstraZeneca, Bombardier, La Coop fédérée, Desjardins Entreprises, ESG UQAM, Fonds de solidarité FTQ, Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Power Corporation du Canada, Rio Tinto, Air Canada, Régime d'assurance collective des chambres de commerce, Clientis, Metro, Osisko, Cogeco, La Presse + et ICI RDI.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de près de 140 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

LISTE DES LAURÉATS - CONCOURS LES MERCURIADES 2019

Entreprise de l'année

PME

Coveo , Québec

Coveo conçoit des plateformes de recherche propulsées par l'intelligence artificielle. Pour stimuler l'engagement de ses employés, l'entreprise a déployé dix initiatives pour maintenir un équilibre entre hyper-croissance et culture d'entreprise, le Plan Coveo .

Construction Kiewit, Laval

Depuis plus de 50 ans, Construction Kiewit construit des projets d'envergure qui façonnent le Québec. Ses employés sont au coeur de la gestion de l'entreprise, dont ils sont actionnaires. L'organisation possède une culture en matière de santé et sécurité bien établie et qui transparaît dans l'implication de toute la direction et le personnel. L'entreprise veille aussi au respect du français tout autant qu'à la qualité de ses projets, soit à travers des cours de langue, de la traduction à grande échelle ou, plus récemment, son engagement à faire du chantier de l'échangeur Turcot un environnement de travail entièrement en français.

Accroissement de la productivité Lowe's Canada

PME

Le Groupe KLF , Montréal

Le Groupe KLF est spécialisé dans la conception et la gestion de logiciels de reconnaissance du personnel pour les PME. Il a su augmenter sa capacité de traitement de commandes de récompenses et diminuer ses coûts d'opération en implantant un nouveau système de gestion d'entrepôt.

WR Grace Canada, Valleyfield

WR Grace Canada fabrique des produits chimiques, notamment des additifs et catalyseurs pour le domaine des raffineries. À la suite d'une révision de ses pratiques faisant plus de place à l'expertise et aux capacités d'innovation de ses employés, l'entreprise a connu une croissance fulgurante de sa productivité.

Contribution au développement économique et régional

PME

Levio conseils , Québec

Levio conseils est une firme de services-conseils dans le domaine des technologies de l'information et de la gestion des organisations. C'est sur des valeurs humaines très fortes qu'elle a bâti ses fondations et construit son identité, s'impliquant auprès de divers organismes communautaires, entre autres avec des bourses et du mentorat.

L. Fournier & Fils, Val-d'or

L. Fournier & Fils est une entreprise familiale qui oeuvre dans les domaines minier, industriel, commercial et résidentiel depuis maintenant 80 ans. Elle s'inscrit favorablement dans le paysage régional de la région de Val-d'Or par ses installations et infrastructures, ses partenariats avec les communautés autochtones et son implication auprès d'organismes locaux.

Développement des marchés internationaux EDC

PME

Construction Kinova , Boisbriand

Chef de file mondial en robotique d'innovation, Kinova met la robotique d'assistance au service des personnes vivant avec une mobilité réduite aux membres supérieurs. L'entreprise, reconnue pour son bras robotisé d'assistance JACO , poursuit son développement vers les marchés chinois et américains, après avoir ouvert un bureau en Allemagne.

WSP Global, Montréal

WSP est l'une des plus Grande entreprise de services professionnels au monde. La firme a su se diversifier et réalise aujourd'hui des profits provenant à 80 % de l'international.

Développement d'une technologie Web ou mobile présentée par TELUS

PME

Regroupement des pêcheurs professionnels du Sud de la Gaspésie , Chandler

Le Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie représente les intérêts économiques et sociaux des pêcheurs professionnels de cette région. Développé depuis 2015, JOBEL , un journal de bord électronique, est en voie de devenir un outil indispensable pour la collecte de données et la traçabilité des produits de la mer dans le Canada Atlantique.

Banque de développement du Canada , Montréal

BDC est la seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Sa mission consiste à soutenir l'entrepreneuriat canadien, plus particulièrement les petites et moyennes entreprises. C'est dans cette optique qu'elle a développé Prêt Express, une application mobile unique au Canada qui permet de préautoriser les prêts en une seule visite et en moins de trente minutes.

Employeur de l'année Manuvie

PME

Coveo , Québec

Coveo conçoit des plateformes de recherche propulsées par l'intelligence artificielle. Pour stimuler l'engagement de ses employés, l'entreprise a déployé dix initiatives pour maintenir un équilibre entre hyper-croissance et culture d'entreprise, le Plan Coveo .

Olymel SEC, Saint-Hyacinthe

Fier de ses racines québécoises, Olymel est un géant de l'agroalimentaire d'envergure mondiale. Engagée à soutenir les communautés dans lesquelles l'entreprise est implantée, celle-ci s'implique au sein d'organismes de soutien aux nouveaux arrivants et a également créé un poste à l'interne dédié exclusivement à cet objectif, permettant ainsi, au cours des deux dernières années, l'embauche de plus de 700 employés issus de l'immigration.

Engagement dans la collectivité Agropur

PME

Physio Extra , Montréal

PhysioExtra est l'un des plus importants réseaux de cliniques privées en réadaptation au Québec. Sa mission est d'offrir des services de prévention et de réadaptation en santé physique et mentale, innovants et de qualité, pour contribuer à sa collectivité. Depuis cinq ans, la Fondation PhysioExtra favorise l'accès à des soins à des adultes et à des enfants présentant des besoins particuliers.

Eldorado Gold Lamaque, Val d'Or

Eldorado Gold Lamaque se distingue par son désir de dépassement, son esprit de famille, ses façons de faire novatrices et son engagement auprès de la communauté, et ce, par la mise en place d'initiatives mobilisatrices pour ses employés ainsi que pour la communauté. Elle opère la mine aurifère souterraine Lamaque, située à Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue.

Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant Thornton

PME

Lobe-Cliniques en santé auditive et communication , Québec

Avec tout près de 50 cliniques dans la province, le réseau des cliniques Lobe propose une approche multidisciplinaire unique, regroupant tous les professionnels de la santé auditive. Face aux besoins grandissants de la population, Lobe favorise l'accessibilité aux services en santé auditive dans de courts délais.

Cofomo, Montréal

Cofomo est un chef de file nord-américain en services-conseils affaires et TI, gestion de la chaîne de talents et transformation numérique. L'entreprise a mis au point une stratégie basée sur l'évolution de son offre de services ainsi que sur l'optimisation de ses opérations, lui permettant de devenir un acteur majeur dans son secteur d'activité au cours des dernières années.

Formation et développement de la main-d'oeuvre CN

PME

Métal Bernard , Saint-Lambert-de-Lauzon

Métal Bernard se spécialise dans la découpe laser, le pliage, le roulage, la soudure, l'usinage et l'assemblage. Il mise sur une culture d'entreprise axée sur l'humain où son système de coaching porte déjà ses fruits en mettant en valeur la générosité et l'écoute des besoins de tous, dans un contexte de partage de savoir-faire entre collègues.

Mouvement Desjardins, Montréal

Le Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada contribue au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités. Il a lancé un programme de développement des compétences dédié aux gestionnaires de première ligne; un parcours novateur, créé sur mesure et aligné avec la vision et l'évolution culturelle de Desjardins.

L'excellence en français

PME

Tourisme Montréal , Montréal

« Bonjour Montréal », l'expression signature de la métropole et création de Tourisme Montréal, souligne non seulement le fait français et le fait rayonner, mais aussi le caractère universel de cette langue et l'accueil chaleureux des Montréalais, accomplissant sa mission de positionner Montréal parmi les destinations urbaines les plus attirantes en Amérique du Nord.

Construction Kiewit, Laval

Construire un projet majeur comme le métro de Montréal ou une centrale à la Baie James n'est pas une mince affaire. Pourtant, depuis 50 ans, Construction Kiewit Cie veille au respect du français tout autant qu'à la qualité de ses projets, soit à travers des cours de langue, de la traduction à grande échelle ou, plus récemment, son engagement à faire du chantier de l'échangeur Turcot un environnement de travail entièrement en français.

Manufacturiers innovants Investissement Québec

PME

Miralis , St-Anaclet

Portée par un désir constant d'innover et de rehausser les standards d'excellence de son industrie, Miralis a conquis le coeur des consommateurs avec ses cuisines modernes et intemporelles. L'entreprise est l'un des rares fabricants en Amérique du Nord à offrir une gamme complète de produits contemporains d'inspiration européenne. Son programme 36-2-1, qui place l'innovation au coeur de la stratégie, a eu l'effet d'un catalyseur sur le succès de l'organisation.

Kruger, Montréal,

Fondée à Montréal en 1904, Kruger est une entreprise familiale privée dont la mission est de transformer les ressources naturelles en produits essentiels du quotidien à la fois innovateurs, durables et de qualité exceptionnelle. Grâce à la conversion de sa machine à papier journal la plus performante en une machine à carton 100 % recyclé, l'entreprise assure ainsi la pérennité de son usine de Trois-Rivières et le maintien de plus de 300 emplois de qualité.

Santé et sécurité au travail

PME

Agrégat R-N , Rouyn-Noranda

Agrégat R-N est une entreprise familiale qui opère régionalement dans le secteur minier, industriel, commercial et résidentiel. La politique Zéro blessure a porté fruit grâce à l'embauche de personnes qualifiées en santé et sécurité, la mise en place d'un système de cartes de travail, l'élaboration d'un cahier de travail à l'intention des gestionnaires.

Construction Kiewit, Laval

Depuis plus de 50 ans, Construction Kiewit Cie construit des projets d'envergure qui façonnent le Québec. Ses employés sont au coeur de la gestion de l'entreprise, dont ils sont actionnaires. L'organisation possède une culture en matière de santé et sécurité bien établie et qui transparaît dans l'implication de toute la direction et le personnel. Celle-ci se concrétise par l'implication active des travailleurs dans le programme VTSS (La voix des travailleurs en santé et sécurité).

Start-Up RBC Banque Royale

Dizal , Québec

Dizal est une nouvelle entreprise manufacturière et spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de parements architecturaux utilisant comme fini de surface une technologie innovante d'impression à jet d'encre numérique de photos numérisées de diverses textures de bois ou autres. L'entreprise fondée en 2016 affiche une croissance effrénée et prévoit une augmentation de 50 % de ses ventes pour chacune des trois prochaines années.

Leader dans un environnement très compétitif, R2i est une firme en technologie de l'information hautement spécialisée dans les solutions d'infrastructure et les technologies de nouvelle génération comme l'intelligence artificielle et les infrastructures infonuagiques. La stratégie mise en place a su bien positionner l'entreprise en parvenant même à déclasser des entreprises bien établies.

Stratégie d'affaires à succès Ordre des CPA du Québec

PME

Behaviour Interactif , Montréal

Le plus grand développeur de jeux vidéo indépendant au Canada , Behaviour Interactif est aussi l'un des plus importants en Amérique du Nord. L'entreprise a une croissance fulgurante sur le marché international. À ce jour, Behaviour a atteint 200 millions de joueurs dans le monde.

CAE, Montréal

La stratégie d'affaires du chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé, CAE, repose à la fois sur la croissance et l'innovation dans la formation des pilotes et sur la protection de sa position dans le marché des simulateurs de vol.

Stratégie de développement durable Produits forestiers Résolu

PME

Coopérative funéraire des Deux Rives , Québec

Comptant plus de 48 000 membres et neuf centres dans la région de Québec, la Coopérative funéraire des Deux Rives offre des alternatives vertes innovantes grâce à des partenariats stratégiques et un traitement consciencieux des matières résiduelles dans ses points de service.

Mine Raglan, une compagnie Glencore, Laval

L'important projet éolien déployé par Mine Raglan à son site minier, situé au 62e parallèle, au Nunavik, permet à l'entreprise de réduire sa dépendance au diésel et d'éliminer environ 12 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre à chaque année.

Leadership, Femme d'exception Financière Sun Life

PME

Nathalie Landry , Medicago , Québec

Nathalie Landry compte plus de 25 années d'expérience dans l'industrie de la biotechnologie. Elle est une des seules femmes au Québec à avoir fait évoluer un développement scientifique issu d'une entreprise du domaine pharmaceutique jusqu'à la commercialisation. Mme Landry partage son expérience considérable à travers diverses activités de mentorat au sein de l'entreprise.

Diane Lemieux , Commission de la construction du Québec (CCQ), Montréal

Ancienne députée et ministre pendant près d'une décennie, Diane Lemieux est à la tête d'un organisme majeur, dans une industrie traditionnellement masculine, elle travaille sans relâche à assurer une place pour les femmes sur les chantiers de construction et ce, depuis 2011.

Relève, Femme d'exception Énergie Valero

PME

Fabienne Colas , Zaza Production, Montréal

Fabienne Colas est aussi comédienne, réalisatrice, conférencière et activiste. Cette femme passionnée promeut la diversité à l'écran par le biais de sept festivals qu'elle a créés, ainsi que par son activisme culturel, social, humanitaire et politique.

Marie Hélène Cloutier , Keolis Canada, Montréal

Marie Hélène Cloutier possède un leadership rassembleur et un sens des affaires qui ont permis à certaines activités clé de la multinationale de retrouver le chemin de la rentabilité. En plus d'avoir réalisé la transition numérique d'une opération B2C et le lancement de la première navette autonome sur voie publique au Canada , elle pilote la gestion d'enjeux complexes auprès des différents paliers de gouvernement et sait susciter l'engagement des diverses communautés autour des projets stratégiques de l'entreprise.

