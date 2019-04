Recipe Unlimited annonce un placement de 250 millions de dollars en billets garantis de premier rang à 10 ans et la prolongation de sa facilité de crédit liée à un syndicat de banques actuelle, d'une valeur de 550 millions de dollars





VAUGHAN, ON, le 29 avril 2019 /CNW/ - Recipe Unlimited Corporation (« Recipe » ou la « société ») (TSX: RECP) a annoncé aujourd'hui qu'elle émettait 250 millions de dollars en billets garantis de premier rang à 10 ans venant à échéance en 2029 (les « billets ») sous la forme d'un placement privé, et qu'elle modifie et prolonge sa facilité de crédit liée à un syndicat de banques actuelle d'une valeur de 550 millions de dollars (la « nouvelle facilité de crédit »).

Billets à 10 ans - 250 M$

La société émet les billets à 10 ans pour garantir un capital à long terme dans des conditions favorables. Les billets sont à taux fixe et porteront intérêt dès la date de l'émission à un taux de 4,719 % par année, payable semestriellement, et viendront à échéance le 1er mai 2029 (durée de 10 ans). La clôture de l'émission est prévue vers le 1er mai 2019, sous réserve de respect des conditions de conclusion habituelles. La société se servira des produits nets des billets pour réduire ses emprunts au titre de la facilité de crédit actuelle de la société.

Les billets auront le même rang quant au droit de paiement auprès des prêteurs aux termes de la nouvelle facilité de crédit de la société. Les actifs de cette facilité de crédit profiteront d'une garantie de premier rang, et seront également garantis par toutes les filiales importantes de la société, de la même manière que pour la nouvelle facilité de crédit.

Nouvelle facilité de crédit - 550 M$

Conjointement avec l'émission des billets, la société modifie et prolonge sa facilité de crédit liée à un syndicat de banques actuelle d'une valeur de 550 millions de dollars. La nouvelle facilité de crédit sera composée d'une facilité de crédit renouvelable de 400,0 millions de dollars qui vient à échéance le 1er mai 2024 (5 ans), en plus d'une facilité de 150,0 M$ qui vient à échéance le 1er mai 2022 (3 ans). En outre, la nouvelle facilité de crédit comprend une clause accordéon non engagée de 250,0 millions de dollars qui peut être applicable à l'une ou l'autre des facilités de crédit renouvelables de la société (sous réserve de l'approbation future du prêteur).

Le taux d'intérêt appliqué sur les montants prélevés par la société en vertu de sa nouvelle facilité de crédit correspondra au taux en vigueur accepté par les banquiers, ou au taux préférentiel augmenté d'une certaine marge. La marge est fonction du ratio dette nette totale consolidée/bénéfice ajusté avant intérêts, impôt sur le résultat et amortissement (« BAIIA ») de la société, défini dans la nouvelle facilité de crédit, mesurée à partir du BAIIA des quatre derniers trimestres terminés. La facilité de crédit actuelle de la société est modifiée de manière à éliminer certaines de ses clauses restrictives et limitations, pour intégrer des clauses restrictives plus souples, de même qu'abaisser certains taux d'emprunt. Tous ces ajustements reflètent mieux la situation financière solide de Recipe. À partir de maintenant, en vertu de la nouvelle facilité de crédit, des économies sur le taux d'emprunt d'environ 0,25 % à 0,30 % seront réalisées, au ratio dette totale/BAIIA le plus élevé.

Billets - marché secondaire

Les billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits sous le régime de la United States Securities Act of 1933 dans sa version modifiée, des lois sur les valeurs mobilières étatiques ou des lois de tout autre territoire, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans faire l'objet d'une inscription ou d'une dispense des exigences d'inscription applicable. Les billets n'ont pas été et ne seront pas admissibles à un appel public à l'épargne aux termes des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et, par conséquent, l'offre et la vente des valeurs mobilières au Canada se feront en vertu de dispenses des exigences d'établissement d'un prospectus de ces lois sur les valeurs mobilières. Les valeurs mobilières seront offertes et vendues au Canada uniquement sous forme de placement pour des « investisseurs qualifiés ». Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et ces valeurs mobilières ne doivent pas être vendues dans quelque territoire que ce soit où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Recipe Unlimited Corporation

Fondée en 1883, RECIPE Unlimited Corporation (anciennement Cara Operations Limited) est la société de restauration à service complet la plus ancienne et la plus importante du Canada. La société franchise ou exploite certaines des marques les plus reconnues au pays, à savoir Swiss Chalet, Harvey's, St-Hubert, The Keg, Milestones, Montana's, Kelsey's, East Side Mario's, New York Fries, Prime Pubs, Bier Markt, Landing, Original Joe's, State & Main, Elephant & Castle, The Burger's Priest, The Pickle Barrel et 1909 Taverne Moderne. Les marques emblématiques de RECIPE ont fait de cette entreprise un franchiseur de premier ordre reconnu à l'échelle nationale. Le 30 décembre 2018, Recipe comptait 21 marques et 1 382 restaurants, dont 85 % sont exploités par des franchisés et des entreprises partenaires. Les actions de RECIPE sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole boursier RECP. Pour plus d'informations sur l'entreprise, veuillez consulter le site www.recipeunlimited.com.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives au sens des lois en valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs compris dans le présent communiqué incluent notamment, mais sans s'y limiter, les énoncés relatifs au placement privé de billets, à la date de clôture prévue du placement privé de billets, à l'utilisation prévue des produits du placement privé de billets et aux économies prévues sur le taux d'emprunt. Dans certains cas, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'une terminologie prospective, comme « planifie », « vise », « s'attend », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « croit », ou d'autres expressions similaires et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » « être obtenus ». Plusieurs facteurs importants sont susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux compris dans les énoncés prospectifs, notamment : de futurs résultats d'exploitation; des conditions générales futures d'économie et de marché, y compris les marchés boursiers; des modifications aux lois et règlements; d'autres facteurs et risques décrits, s'il y a lieu, dans les documents déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada. La Société ne peut garantir que ces énoncés s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans les énoncés. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La société ne s'engage aucunement à mettre à jour les présents énoncés prospectifs, sauf exception prévue dans les lois sur les valeurs mobilières.

Remarque : Toutes les données financières sont exprimées en dollars canadiens.

