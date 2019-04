Deux nouveaux jets de niveau international pour des possibilités infinies chez APERTUS





HONG KONG, 30 avril 2019 /PRNewswire/ -- APERTUS Aviation, entreprise conseil pour l'affrètement de jets privés, a été désignée représentante exclusive de deux nouveaux avions d'affaires Citation Latitude, disponibles pour la première fois en Chine. L'entreprise franchit ainsi une nouvelle étape vers la concrétisation de son objectif : porter le voyage en jet privé vers de nouveaux sommets. APERTUS, qui fournit des services de gestion d'affrètement de haut niveau en Asie, travaillera en synergie avec Emper pour offrir aux clients du monde entier une même expérience de haute qualité.

Les deux jets Citation Latitude, de taille moyenne, sont les derniers nés de la gamme d'avions à succès Cessna. Ces jets, basés à Shenzhen et à Shanghai, présentent une autonomie de vol de quatre heures. Grâce au Citation Latitude, avion le plus compact disponible sur le marché chinois de l'affrètement, il est possible d'accéder plus facilement que jamais à des destinations de choix dans toute l'Asie et au-delà. Avionique de pointe et cabine spacieuse à sol plat où l'on peut se tenir debout ont rapidement fait de cet appareil l'un des favoris sur le marché de l'affrètement aérien mondial.

M. Ringo Fan, directeur général d'APERTUS Aviation, a déclaré : « Le marché asiatique était auparavant dominé par les gros jets, mais nous assistons à une évolution en faveur des appareils de taille moyenne du fait de la demande croissante de voyages en provenance de l'Europe et des États-Unis vers l'Asie. Sur ces marchés, les clients ont l'habitude de ce type d'appareil. Aujourd'hui, en Asie, les clients se rendent compte des avantages présentés par des vols économiques et un accès facilité aux aéroports des petites villes. Avec Emper, nous aspirons à consolider ce secteur. »

« Nous sommes fiers d'être désignés société représentante de ces deux avions Citation Latitude. Il ne fait aucun doute que leur confort et leurs performances remarquables répondent aux besoins de nos clients, de plus en plus nombreux, qui s'attachent à voyager dans les meilleures conditions en jet privé. »

M. Zhenhao Fan, président d'Emper General Aviation, l'un des opérateurs les plus récents et les plus dynamiques de la région et dont le siège se trouve à Suzhou, a indiqué : « Nous sommes ravis qu'APERTUS nous représente avec ces deux appareils sur le marché de l'affrètement en Asie. L'équipe bénéficie d'une expérience internationale de taille qui nous aidera assurément à élargir notre clientèle cible. »

La représentante régionale d'APERTUS, Mme Jessica Du a ajouté : « APERTUS a travaillé pendant plusieurs mois aux côtés de l'équipe d'Emper avant ce lancement pour garantir une offre de service adéquate, et même supérieure aux normes du marché international. Depuis le lancement du service en janvier, nous avons reçu plus de 400 demandes de clients recherchant des prestations de haut vol et très efficaces ainsi que des solutions d'affrètement de jet privé personnalisées. Le tourisme mondial continuant à augmenter à raison de 30% en moyenne par an, nous pensons que c'est le bon moment pour proposer cet appareil de niveau supérieur à nos clients. »

APERTUS emploie des collaborateurs dans de nombreux fuseaux horaires, s'assurant ainsi de pouvoir servir ses clients avec efficience partout dans le monde. Avec ces deux jets d'affaires Citation Latitude, la société peut désormais proposer un nombre d'options encore plus important à ses clients d'Asie souhaitant bénéficier de solutions sur mesure.

Les avions seront présentés pour la première fois à l'occasion de l'Asian Business Aviation Conference & Exhibition (ABACE2019). Ce salon se déroule à Shanghai sur trois jours, du 16 au 18 avril.

À PROPOS D'APERTUS

Fondée en 2016, APERTUS Aviation est une entreprise conseil d'affrètement de jets privés dont le siège se situe à Hong Kong. Répartie tout autour du monde, son équipe est en mesure de fournir au niveau local des renseignements d'ordre international et bénéficie de plus de 30 ans d'expérience dans l'aviation privée ainsi que de contacts bien établis dans le secteur. APERTUS s'engage à offrir aux utilisateurs de jets privés un service de gestion de l'affrètement novateur, incomparable et extrêmement efficace. Pour de plus amples renseignements : www.apertus.aero

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/869579/Apertus_Aviation_Managing_Director_Ringo_Fan.jpg

