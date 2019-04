Vivior produit les tout premiers verres personnalisés à l'aide des données fournies par son dispositif portable





Dans le cadre d'un test, Vivior a déterminé les habitudes visuelles individuelles à l'aide du moniteur de comportement visuel Vivior et, à partir de ces données objectives, a produit des verres personnalisés à chacun des participants au test.

En tant que première entreprise de l'histoire de l'industrie optique, Vivior a utilisé des données recueillies par des personnes participant à un test pour calculer le design optique de verres progressifs. Ce design a ensuite été utilisé pour fabriquer les verres de lunettes qui sont actuellement à l'essai. Les nouveaux verres progressifs de Vivior sont calculés et produits à partir de mesures objectives du comportement visuel réel de chaque utilisateur et non à partir de statistiques ou d'études.

Mario Stark, PDG de Vivior, explique : "Ce test montre qu'il est possible d'utiliser des données objectives sur le comportement visuel individuel pour personnaliser la solution de correction visuelle. Il ouvre de nouvelles opportunités et de nouveaux modèles économiques pour Vivior."

Paul Soye, PhD, MBA, membre du conseil d'administration de Vivior et ancien directeur mondial de la Recherche et du Développement chez Alcon Cataract Surgery, ajoute : "Nous sommes ravis d'offrir, à tous ceux qui recherchent une correction de la vue, l'option de recevoir une solution vraiment individuelle et personnalisée. Tout le monde a un style de vie unique, donc a besoin d'une correction visuelle unique."

À propos de Vivior :

Vivior est une start-up suisse de la santé numérique fondée en 2017 par un groupe de professionnels expérimentés dans le domaine des soins de la vue. La société développe un nouveau dispositif portable pour mesurer objectivement les données comportementales du patient avant toutes interventions de correction de la vue. L'appareil collecte les données des activités quotidiennes des patients, traite ces données dans le cloud et analyse le mode de vie des patients à l'aide d'algorithmes d'apprentissage machine. Cette combinaison révolutionnaire améliore la compréhension des besoins des patients et permet aux professionnels des soins oculaires de proposer à chaque patient une solution personnalisée optimale.

