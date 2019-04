Avis aux médias - Gabriel Nadeau-Dubois - Crise des inondations - Foyer - 9h30





QUÉBEC, le 29 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, tiendra un point de presse mardi 30 avril à 9h30 au Foyer La Fontaine de l'Hôtel du parlement concernant la crise des inondations.

Pour l'occasion, M. Nadeau-Dubois sera accompagnée de la responsable en matière d'aménagement du territoire et députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, et du responsable en sécurité publique et député de Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc.

AIDE-MÉMOIRE

Date: Mardi 30 avril 2019

Heure: 9h30

Lieu: Foyer La Fontaine de l'Hôtel du parlement

