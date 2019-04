MSCI nomme Linda S. Huber au poste de directrice financière





MSCI Inc. (NYSE: MSCI) (la « Société »), fournisseur leader en outils essentiels d'aide à la décision pour les investisseurs, a annoncé aujourd'hui la nomination de Linda S. Huber au poste de directrice financière et trésorière membre du comité exécutif de MSCI, à compter du 6 mai 2019.

« Riche de plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des services financiers et plus de 13 ans en tant que directrice financière d'entreprise, Linda apporte à MSCI son savoir-faire en matière d'expertise financière, opérationnelle et stratégique pertinente. Son sens aigu des affaires et son expérience en gestion financière en feront un membre précieux dans l'équipe de direction alors que nous poursuivons les initiatives à forte croissance qui sous-tendent les objectifs stratégiques de MSCI », a déclaré Henry A. Fernandez, président et CEO de la société.

« Je suis impatiente de rejoindre l'équipe MSCI et de contribuer à consolider la solidité de ses fondations », a déclaré Mme Huber. « MSCI a déjà fait ses preuves et je suis ravie d'avoir l'opportunité de contribuer à un succès majeur à l'avenir ».

Andrew C. Wiechmann, qui occupait les fonctions de directeur financier et de trésorier intérimaire de la société, assumera le nouveau poste de responsable de la stratégie, qui relève directement de M. Fernandez. À ce poste de premier plan, il sera chargé de diriger la stratégie de transformation de la société, de superviser les activités de fusion et d'acquisition ainsi que de partenariat, et chargé également de soutenir l'entreprise dans ses initiatives de croissance stratégiques les plus importantes. Il continuera également à siéger au comité exécutif de MSCI.

« Je voudrais remercier Andy pour avoir assumé le leadership de notre équipe des finances pendant cette période intérimaire, ce qui nous permettra d'effectuer une transition sans heurt. Linda et moi avons hâte de continuer à travailler avec Andy dans ses nouvelles fonctions », a ajouté M. Fernandez.

Mme Huber a précédemment occupé le poste de vice-présidente exécutive et de directrice financière chez Moody's Corporation, de mai 2005 à juin 2018, étant alors responsable des activités financières globales, des technologies de l'information, des communications et des services centraux de la société, ainsi que de la Fondation Moody's . Avant de rejoindre Moody's, elle a occupé plusieurs postes de plus en plus importants dans les services financiers, notamment comme vice-présidente exécutive et directrice financière chez U.S. Trust Company, une filiale de Charles Schwab & Company, Inc ., directrice générale chez Freeman & Co ., vice-présidente de la stratégie et du développement de l'entreprise et trésorière adjointe chez PepsiCo., vice-présidente du groupe de banques d'investissement dans les secteurs de l'énergie chez Bankers Trust Co., et membre du Groupe des ressources naturelles à la First Boston Corp. Elle a également occupé le rang de capitaine dans l'armée américaine, où elle a servi de 1980 à 1984. Mme Huber est titulaire d'un MBA de la Stanford Graduate School of Business et d'une licence en commerce et économie de l'Université Lehigh. Mme Huber siège actuellement au conseil d'administration de la Banque de Montréal.

