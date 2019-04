Les initiatives de financement du gouvernement positionnent CMC pour l'avenir





KINGSTON, ON, le 29 avril 2019 /CNW/ - Les modifications du financement fédéral pour la science et l'innovation sont de bonnes nouvelles pour CMC Microsystèmes (CMC) et le Réseau national de conception du CanadaMD, (RNCC) déclare Gord Harling, président et chef de la direction de CMC. « L'augmentation annoncée aujourd'hui au Programme des initiatives scientifiques majeures (ISM) de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) représente un investissement important qui profitera directement au RNCC », dit-il.

Le RNCC, géré par CMC et hébergé par l'Université Queen's, est reconnu par la FCI comme une initiative scientifique majeure. Les améliorations apportées au programme ISM profiteront directement à sept des 16 ISM du Canada.

«?Nous voyons d'un très bon oeil les changements qui améliorent l'écosystème d'innovation du Canada et qui contribuent à combler les lacunes dans le financement de CMC?», affirme Mme Bozena Kaminska, PhD, présidente du Conseil d'administration de CMC. «?Nous félicitons la ministre Kristy Duncan pour cet investissement dans la recherche alors que poursuivons toujours d'autres partenaires stratégiques, fédéraux et provinciaux, afin de nous aider dans la réalisation des priorités en science et en innovation.?»

«?Ces évolutions récentes signifient que nos services de mise au point d'innovations en micro- et nanotechnologies continueront d'être accessibles à plus de 10?000 chercheurs universitaires et industriels au cours de la prochaine année?», observe M. Harling. «?Mais nous nous adaptons pour également assurer la viabilité à long terme de nos programmes.?»

CMC est en train de mettre sur pied de nouvelles sources de revenus pour le fonds d'exploitation de base. Il s'agit notamment d'élargir les services au secteur privé, de mettre au point des plateformes technologiques accessibles au Canada, d'étendre les services d'accès aux logiciels de conception aux universités américaines et de réaliser des travaux de R et D dans les secteurs où des lacunes sont présentes dans l'écosystème d'innovation au Canada. L'organisme restera sans but lucratif, assurant le soutien de recherches en technologies avancées, particulièrement les technologies matérielles omniprésentes : de l'Internet des objets aux produits dotés d'intelligence artificielle.

«?Nous nous concentrons encore plus sur la croissance de notre base d'utilisateurs et simplifions notre prestation de service pour donner plus de choix aux chercheurs tout en restant abordables?», confirme M. Harling. «?Nous améliorons également nos points forts - les logiciels de conception, la fabrication de prototypes de recherche et des services de laboratoires. Nous poursuivrons nos initiatives en matière de formation, de soutien et de pratiques exemplaires, car elles constituent les fondements de notre réussite dans la formation d'une main-d'oeuvre hautement qualifiée pour le secteur privé.?»

«?Les chercheurs et les entrepreneurs de partout au Canada ont activement fait la promotion de la valeur de notre offre et notre nouvelle mission est le reflet de leur engouement?», ajoute M. Harling. «?Alors que nous envisageons l'avenir, notre mission consiste à apporter notre soutien à la recherche et à améliorer constamment notre prestation de services à notre clientèle.?»

M. Harling est disponible pour des entrevues en anglais et en français.

Fiche d'information : L'influence de CMC Microsystèmes



CMC Microsystèmes offre l'accès facile et peu coûteux à des outils, des services d'ingénierie et des capacités de fabrication (CAO, Fabrication, Laboratoire) à 10 000 chercheurs venant de 66 établissements postsecondaires à travers le Canada.

En 2017 et 2018, le soutien de CMC à la recherche, à l'innovation, à l'éducation et à la formation a permis :

3 780 publications

110 distinctions nationales et internationales

1 040 cours de deuxième et troisième cycles enseignés

8 820 étudiants formés

300 nouveaux prototypes technologiques élaborés

500 collaborations avec l'industrie d'une valeur de 26 M $

$ 15 entreprises en démarrage

160 demandes ou émissions de brevets

780 individus hautement qualifiés ont rejoint l'industrie au Canada

