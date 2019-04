Uni-Sélect inc. nomme Brent Windom au poste de président et chef de la direction





BOUCHERVILLE, QC, le 29 avril 2019 /CNW Telbec/ - Uni-Sélect inc. (TSX: UNS) (« Uni-Sélect ») est heureuse d'annoncer que Brent Windom, actuellement président et chef de l'exploitation, Produits automobiles Canada, accède au poste de président et chef de la direction de la Société. Cette nomination prendra effet le 1er mai 2019.

M. Windom cumule plus de 30 ans d'expérience en gestion du changement par la transformation dans le marché secondaire de l'automobile. Durant sa carrière, il a occupé plusieurs postes de direction et a notamment été président et chef de la direction chez Auto Plus | Pep Boys, un important distributeur de pièces automobiles pour le marché secondaire aux États-Unis. Auparavant, il a oeuvré à titre de président et chef de l'exploitation chez Uni-Select USA, Inc., vice-président principal, Ventes et marketing pour les opérations de Uni-Sélect en Amérique du Nord, vice-président principal, Ventes et marketing chez Uni-Select USA, Inc. et vice-président, Marketing et commercialisation chez Middle Atlantic Warehouse Distributor, Inc.

« Brent Windom possède une compréhension profonde et une connaissance inégalée tant de Uni-Sélect que de l'industrie au sein de laquelle nous évoluons. Il a démontré de fortes capacités de leadership au fil des ans et son expertise est parfaitement alignée avec ce que l'organisation requiert durant sa transformation. Nous sommes ravis qu'il fasse équipe avec nous à ce titre », a déclaré Michelle Cormier, présidente du conseil. « Mes collègues du conseil d'administration se joignent également à moi pour remercier chaleureusement André Courville pour son immense dévouement et sa contribution durant son mandat à titre de président et chef de la direction intérimaire. »

« Je suis honoré d'assumer ces nouvelles fonctions et je me considère privilégié de pouvoir diriger une équipe aussi talentueuse », a commenté Brent Windom. « Notre industrie connaît actuellement des changements structurels et cette période représente aussi un moment charnière dans l'histoire de notre Société. J'entends travailler en étroite collaboration avec mes collègues de l'équipe de direction pour déployer nos initiatives stratégiques, continuer de focaliser sur l'excellence opérationnelle et soutenir la croissance de nos clients. »

Brent Windom siège au conseil d'administration de l'Association des industries de l'automobile du Canada. Il a également fait partie de plusieurs conseils d'administration aux États-Unis, dont ceux de Automotive Warehouse Distributors Association (AWDA) et Automotive Aftermarket Charitable Foundation (AACF).

À PROPOS DE UNI-SÉLECT

Uni-Sélect est un chef de file nord-américain de la distribution de peintures automobile et industrielle et d'accessoires connexes, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada et au Royaume-Uni. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville, Québec, Canada et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole UNS.

Au Canada, Uni-Sélect supporte plus de 16 000 ateliers de réparation et installation à travers un réseau national de plus de 1 100 grossistes indépendants et plus de 70 magasins corporatifs, dont plusieurs opèrent sous les programmes de bannières de Uni-Sélect incluant BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®. Uni-Sélect supporte également plus de 3 900 ateliers à travers ses bannières d'ateliers de réparation/installation, ainsi que ses bannières de carrosserie automobile.

Aux États-Unis, FinishMaster, Inc., une filiale à part entière de Uni-Sélect, opère un réseau national de plus de 200 magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER, laquelle dessert un réseau de plus de 30 000 clients annuellement incluant plus de 6 800 ateliers de carrosserie à titre de fournisseur privilégié.

Au Royaume-Uni et en Irlande, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de son groupe de filiales Parts Alliance, est un leader de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire. Le groupe supporte plus de 23 000 clients par le biais d'un réseau de plus de 180 magasins corporatifs.

