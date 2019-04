tHIS 2019 va façonner l'avenir des sciences et des technologies médicales en élargissant l'empreinte de son exposition à Shanghai et Hangzhou





The Health Industry Summit (tHIS ? Salon dédié à la santé) 2019, organisé par Reed Sinopharm, va faire passer son empreinte à l'échelle supérieure en couvrant une surface totale d'exposition de 400 000 m2. Pour la première fois, il adoptera le mode des « Deux villes pour une exposition », en lançant l'exposition à la fois à Shanghai et à Hangzhou, deux villes clés de la ceinture économique chinoise de Yangtze, à savoir : à Shanghai, dans le cadre de la China International Medicinal Equipment Fair (CMEF ? Salon international chinois dédié à l'équipement médical) et du salon PHARMCHINA, au Centre national des congrès et des expositions de Shanghai), du 13 au 17 mai ; et à Hangzhou, dans le cadre de l'exposition API China, qui est la principale exposition chinoise du secteur de la fabrication pharmaceutique, au Centre international des expositions de Hangzhou, du 8 au 10 mai.

Cette année, tHIS 2019 mettra l'accent sur une quantité innombrable de technologies sanitaires qui porteront, entre autres, sur les technologies et instruments médicaux, les médicaments et les ingrédients pharmaceutiques actifs. La « Grande semaine de l'exposition sur la santé » rassemblera plus de 7 400 exposants venant de plus de 30 pays et régions et 230 000 visiteurs de 150 pays, et comprendra plus de 130 réunions.

Le 81e CMEF ouvrira ses portes en même temps que l'Intelligent Health China (Salon chinois dédié à la santé intelligente) 2019 et le 28e International Component Manufacturing & Design Show (ICMD ? Salon international de la conception et de la fabrication des composants) pour couvrir l'ensemble de la chaîne industrielle, y compris les instruments médicaux et les technologies médicales. Il mettra en lumière 10 pôles d'activités médicales, et comprendra des concours internationaux sur l'innovation dans le domaine des transformations qui interviennent dans le domaine médical, des présentations, et près de 60 conférences destinées à un public d'experts. Le 81e PHARMCHINA lancera des activités telles que des forums sur l'innovation, des forums sur le marketing, et des réunions sur les agents pharmaceutiques.

API China (Hangzhou), en tant que plateforme complète de présentation commerciale réputée de l'industrie pharmaceutique chinoise, fournira aux leaders pharmaceutiques l'opportunité de promouvoir l'innovation technologique pharmaceutique et la mise à niveau des produits en Chine.

Mindray, Shinva, United Imaging, GE, Siemens, Philips, Yuyue, JD.COM, Omron, Foxconn, Intel, et des géants pharmaceutiques chinois tels que Sinopharm, Shanghai Pharma et CR Pharmaceuticals, compteront parmi les principaux exposants.

Dans le cadre tHIS- secteur de la nutrition, trois principales expositions, à savoir, Natural Health & Nutrition Expo (NHNE), International Food and Beverage Expo (NFBE), et Nutration & Health Ingredients (NHi), couvriront toute la chaîne de l'industrie de la nutrition, allant de la Recherche et développement (R&D), en passant par la production, pour aboutir à la vente. GNC, Jamieson Bodybuilder, Enervite, JSC TWINS TEC, Good Health seront quelques-uns des participants. En tant qu'évènement le plus influent de l'industrie mondiale de la santé, tHIS est déterminé à fournir aux clients du monde entier un soutien total sur le marché chinois et à maintenir le lien entre le marché mondial et le marché chinois.

