Les hôpitaux de Taiwan s'engagent à éliminer les préjudices et les décès de patients, évitables dans les hôpitaux





La Patient Safety Movement Foundation (PSMF) et le Taiwan Patient Safety Culture Club (TPSCC) ont annoncé aujourd'hui que quatre hôpitaux et un établissement de santé s'étaient publiquement engagés à contribuer à l'élimination des préjudices et des décès de patients, évitables dans les hôpitaux, en mettant en oeuvre les Solutions concrètes pour la sécurité des patients (Actionable Patient Safety Solutions, APSS), de la PSMF. Les engagements ont été pris lors du 3e Rassemblement annuel sur la sécurité des patients (Annual Patient Safety Rally), organisé par le TPSCC à Taichung, Taiwan, le 27 avril 2019. Plus de 130 cliniciens, administrateurs d'hôpitaux et défenseurs des droits des patients étaient présents. Fondé en 2012 par le Dr Chan Liao, le TPSCC est le seul groupe de défense des droits des patients, à but non lucratif, à Taiwan.

« Nous sommes ravis et encouragés de voir que ces organisations de soins de santé placent la sécurité des patients avant tout », a déclaré le Dr David Mayer, directeur général de la Patient Safety Movement Foundation. « En seulement deux ans, ces cliniciens et administrateurs dévoués au sein de 38 organisations différentes ont mis en oeuvre des solutions qui ont permis de sauver 1 631 vies. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler en étroite collaboration avec leur équipe, dans l'espoir que chaque hôpital de Taiwan mette en oeuvre l'ensemble des APSS d'ici 2020. »

« Nous travaillons pour unifier l'écosystème de soins de santé à Taiwan et sommes résolus à aider nos hôpitaux à éliminer les décès évitables de patients, en mettant en oeuvre les APSS basées sur des preuves », a confié pour sa part le Dr Chan Liao, fondateur et président du Taiwan Patient Safety Culture Club. « J'ai assisté au Sommet mondial sur la sécurité des patients, la science et la technologie en 2017, et j'étais tellement inspiré que je voulais que de tels efforts se retrouvent à Taiwan. Devenu président régional pour Taiwan, je suis très fier des organisations qui se sont jointes à nous en prenant un engagement public. Nous venons d'annoncer le lancement de l'application PatientAider en chinois traditionnel. Je pense que cela va contribuer à donner aux patients taïwanais les moyens de jouer un rôle plus actif dans leurs soins de santé. Nous remercions la Patient Safety Movement Foundation pour ses actions qui sont source d'inspiration, et pour son soutien indéfectible. Je ne doute pas qu'ensemble, nous atteignons le chiffre de zéro préjudice et décès de patients, évitables dans nos hôpitaux. »

Le Dr Chan Liao a présenté l'engagement de son organisation au Sommet mondial sur la sécurité des patients, la science et la technologie. Lien de la présentation : https://www.youtube.com/watch?v=pgz-SUFbKmQ

Le TPSCC a dévoilé que l'application mobile, PatientAider®, du Patient Safety Movement était maintenant disponible en chinois traditionnel pour les utilisateurs d'appareils iPhone et Android. Cela a été fait en collaboration avec une solution appelée Contentful. L'application PatientAider est conçue pour éliminer le jargon médical déroutant et fournir des explications faciles à comprendre, des différents termes médicaux, protocoles et risques que peuvent rencontrer les patients hospitalisés. Elle constituera une source précieuse d'informations médicales qui permettra d'aider les patients et leurs proches à gérer leurs soins hospitaliers.

Le Dr Steven Barker, membre du conseil d'administration de la PSMF, a présenté aux participants la mission, les objectifs et les stratégies du Patient Safety Movement. Il a également présenté un exposé détaillé sur les APSS, intitulé « Communications lors des transferts ». Selon la Commission mixte, les transferts inefficaces de soins aux patients, entre les prestataires ou les équipes sont le principal facteur contribuant aux décès évitables de patients. La PSMF a développé une nouvelle approche des transferts de patients, s'appuyant sur une checklist spécifique et détaillée pour chacun des 18 types de transferts identifiés.

Les orateurs suivants étaient présents au rassemblement :

Brandyn Lau, MPH, école de médecine de l'université Johns Hopkins

Shin Ushiro, MD, PhD, hôpital universitaire de Kyushu, Japon

Steven J. Barker, PhD, MD, directeur des affaires scientifiques, Masimo

Les organisations ayant pris des engagements en 2019 incluent :

La Taiwan Society of Anesthesiologists (Partenaire) : la TSA a été fondée en 1956 et compte aujourd'hui plus de 1 400 membres. La TSA est la première société d'anesthésiologie nationale en Asie, à rejoindre le Mouvement. Le centre psychiatrique de Tsao-Tun (hôpital) : le plus grand centre psychiatrique du centre de Taiwan. L'hôpital Sin-Lau de Tainan (Hôpital) : le plus ancien hôpital occidental de Taiwan. L'hôpital général de Tao Yuan (Hôpital) : le plus grand centre médical géré par le ministère de la Santé et du Bien-être social. L'hôpital Cheng Ching : l'un des plus anciens hôpitaux de Taichung.

À propos de la Patient Safety Movement Foundation

Chaque année, plus de 200 000 personnes aux États-Unis, et plus de 4,8 millions de personnes à travers le monde meurent de causes évitables dans les hôpitaux. La Patient Safety Movement Foundation est un organisme mondial à but non lucratif qui crée des dispositifs gratuits pour les patients et les hôpitaux. La Patient Safety Movement Foundation a été établie grâce au soutien de la Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare, dans le but de réduire à ZÉRO le nombre des décès évitables. L'amélioration de la sécurité des patients nécessitera un effort de collaboration de tous les intervenants, y compris les patients, le personnel médical, les sociétés de technologie médicale, les autorités gouvernementales, les employeurs et les payeurs du secteur privé. La Patient Safety Movement Foundation travaille avec tous les intervenants pour s'attaquer aux problèmes à l'aide de solutions concrètes visant la sécurité des patients. La Fondation organise également le Sommet mondial sur la sécurité des patients, la science et la technologie. Le Sommet rassemble certains des plus brillants esprits de la planète pour des discussions et de nouvelles idées stimulantes visant à bousculer l'ordre établi. En présentant des solutions spécifiques à fort impact répondant aux défis liés à la sécurité des patients, appelées « Solutions concrètes pour la sécurité des patients » (Actionable Patient Safety Solutions), en encourageant les entreprises de technologie médicale à partager les données relatives à l'achat de leurs produits, et en demandant aux hôpitaux de s'engager à adopter des Solutions concrètes pour la sécurité des patients, la Patient Safety Movement Foundation oeuvre pour atteindre son objectif de ZÉRO décès évitable. Consultez le site www.patientsafetymovement.org.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 avril 2019 à 17:30 et diffusé par :