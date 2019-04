Toyota produira le populaire VUS de luxe compact Lexus NX au Canada





Toyota Motor Manufacturing Canada est sélectionnée pour produire un autre véhicule très populaire à partir de 2022

CAMBRIDGE, ON, le 29 avril 2019 /CNW/ - Toyota Motor Manufacturing Canada (TMMC) a annoncé aujourd'hui qu'elle commencera la production des très populaires VUS compacts de luxe Lexus NX et Lexus NX hybride dans ses usines de Cambridge, en Ontario, au début de 2022.

« À la suite de notre récente annonce du Toyota RAV4 et de nos récents investissements pour moderniser nos usines, nous sommes très heureux d'annoncer que TMMC a été sélectionnée pour produire les populaires modèles Lexus NX and Lexus NX hybride pour tout le marché nord-américain », a déclaré le président de TMMC, Fred Volf devant des membres d'équipe et des dignitaires, dont le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada et l'honorable Christine Elliott, sous-ministre de l'Ontario et ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée plus tôt aujourd'hui.

Première installation de Toyota choisie pour produire des véhicules Lexus hors du Japon - un grand honneur au sein de Toyota -, TMMC a depuis 2003 fabriqué plus de 1,3 million de véhicules Lexus RX et Lexus RX hybride.

« Conjuguée aux récents investissements de l'entreprise dans nos installations, l'annonce d'aujourd'hui démontre l'énorme confiance que place Toyota dans les membres de l'équipe de TMMC », a poursuivi Volf. « C'est un honneur de produire un modèle Lexus, et maintenant, on nous confie la production de deux modèles. »

En 2018, TMMC a annoncé un investissement de 1,4 milliard de dollars canadiens dans des usines Nord et Ouest (y compris des fonds de soutien des gouvernements fédéral et provincial) visant à convertir ses usines Nord et Ouest à la plateforme de la nouvelle architecture globale de Toyota (TNGA)dans le but d'améliorer la flexibilité, la productivité et la qualité des produits. Cet investissement stratégique a permis à TMMC de réorienter sa production, en particulier vers les Toyota RAV4 et Toyota RAV4 hybride, pour répondre à la demande croissante du marché nord-américain pour les VUS compacts.

« Nos opérations et les membres de notre équipe au Canada ont remporté de nombreux prix internationaux pour la qualité des usines et continuent à jouer un rôle important dans la stratégie de production mondiale de Toyota », a déclaré Jim Lentz, président-directeur général de Toyota Motor North America. « Face à la croissance continue du marché des VUS de luxe compacts, la construction du NX en Amérique du Nord nous permet de mieux servir nos clients et nos concessionnaires.»

TMMC fabrique des véhicules au Canada depuis plus de 30 ans et emploie actuellement plus de 8 500 membres d'équipe dans ses usines de Cambridge et de Woodstock, en Ontario. Ayant pris l'engagement de produire des véhicules au Canada, Toyota a investi plus de 8,5 milliards de dollars canadiens dans ses activités canadiennes depuis 1985, et a fabriqué plus de 8 millions de véhicules durant cette période.

À propos de Toyota Canada Inc.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de 8 millions de véhicules au pays, par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à fournir aux automobilistes canadiens des véhicules réputés pour leur sécurité, leur qualité, leur durabilité et leur fiabilité, et à leur offrir un service de qualité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, et des centres de distribution des pièces à Toronto et Vancouver. Toyota exploite deux usines de production au Canada. Ces usines ont déjà produit plus de 8 millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très appréciés des consommateurs canadiens, comme le Toyota RAV4, le Toyota RAV4 hybride, et les Lexus RX 350 et RX 450h hybride. À la suite des récents investissements injectés par Toyota dans ses installations de l'Ontario, la production des très populaires modèles Toyota RAV4 et RAV4 hybride va s'intensifier.

