EURO Ressources : COMMUNIQUE INFORMATION REGLEMENTEE MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2018

Champs D'or En Beauce Inc. (Beauce Gold Fields) (BGF) (Bourse de croissance TSX: ¨BGF¨) est heureuse d'annoncer les résultats d'un levé gravimétrique à grande échelle réalisé dans le secteur de St-Simon-les-Mines (Beauce, sud du Québec). L'étude...

Nemaska ?Lithium Inc. (« Nemaska Lithium » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que l'audit externe indépendant mené par la firme canadienne d'ingénierie multidisciplinaire BBA, qui a été mandatée à la demande et sous la supervision du...