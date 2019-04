Avenue Albert-Louis-Van Houtte - Une rue porte le nom d'une icône du café au Canada





MONTRÉAL, le 29 avril 2019 /CNW Telbec/ - La partie de la 19e Avenue située entre la rue Jarry Est et le boulevard Robert dans le quartier de Saint-Michel porte maintenant le nom d'Albert-Louis-Van Houtte en hommage à une icône dans l'industrie du café au Canada et à un précurseur dans le développement des cafés-bistros.

La consécration du nouveau toponyme a eu lieu aujourd'hui au cours d'une cérémonie en présence de Madame Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, de Monsieur Josué Corvil, conseiller de la Ville de Montréal du district de Saint-Michel ainsi que de Madame Geneviève Van Houtte et Monsieur Pierre-Luc Van Houtte, petits-enfants d'Albert-Louis Van Houtte, accompagnés de membres de leur famille.

« Nommer un lieu, c'est le distinguer, c'est exprimer par des noms certains aspects de notre culture, de notre patrimoine collectif. Je suis fière du geste de reconnaissance posé aujourd'hui par la Ville envers un commerçant immigrant devenu un industriel marquant de Montréal », a indiqué Madame Émilie Thuillier, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable du patrimoine.

« Nous sommes fiers de pouvoir honorer la mémoire d'un immigrant français et homme d'affaires qui a choisi de s'établir à Montréal et qui y a laissé sa marque. En renommant une partie de la 19e Avenue, nous désirons mettre en lumière le parcours exceptionnel d'Albert-Louis Van Houtte dans le monde des affaires et reconnaître l'homme qui est à l'origine et derrière le succès de son entreprise, laquelle est passée en 100 ans du statut de commerce de proximité à entreprise de reconnaissance nationale », de dire Madame Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Pour Monsieur Josué Corvil, conseiller de la Ville de Montréal du district de Saint-Michel, « l'emplacement choisi pour attribuer le nouveau toponyme a été déterminé par sa localisation au coeur du secteur industriel de Saint-Michel, là où est implanté le siège social de la compagnie créée en 1919 par Albert-Louis Van Houtte. Le parc industriel Pie-IX regroupe plus de 130 entreprises dynamiques dont certaines d'envergures nationale et internationale qui oeuvrent dans les domaines industriels et de la distribution. Je suis heureux de cet hommage rendu à un grand bâtisseur.»

« Notre famille est très touchée de voir que la mémoire de notre grand-père sera à jamais perpétuée dans le paysage montréalais en dédiant une rue à son nom, à l'endroit même où est implanté le siège social de l'entreprise. Nous tenons à remercier la Ville de Montréal et l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension de permettre que le 100e anniversaire de son entreprise soit l'occasion d'inscrire le nom d'Albert-Louis Van Houtte dans l'histoire de Montréal », de dire Madame Geneviève Van Houtte et Monsieur Pierre-Luc Van Houtte.

Albert-Louis Van Houtte

Albert-Louis Van Houtte est né en France en 1877. Il émigre au Canada en 1912. Le 18 décembre 1919, il prend possession de la boutique d'importation de Camille Hussenot, située au 321, rue Ontario Est, à Montréal et en devient propriétaire. On y propose des produits d'importation, dont du thé, du café et des cafetières. Le café vendu dans la boutique est acheté vert et torréfié par un torréfacteur externe. Tentant d'atteindre le goût des cafés européens qu'il aime tant, Albert-Louis Van Houtte fait l'acquisition d'un torréfacteur et commence à torréfier lui-même du café dans son arrière-boutique. Il met au point le Mélange Maison, un café toujours apprécié par les Canadiens et dont la recette n'a pas changé. Commence alors la grande aventure des cafés Van Houtte®. Le 2 avril 1944, Albert-Louis Van Houtte meurt à l'âge de 67 ans. Il laisse son entreprise à ses trois enfants, Christophe, Pierre et Lucy Van Houtte.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Communiqué envoyé le 29 avril 2019 à 16:36 et diffusé par :