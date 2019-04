La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix conclut l'acquisition d'un terrain à mettre en valeur au centre-ville de Toronto





/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS./

TORONTO, le 29 avril 2019 /CNW/ - La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX: CHP.UN) a annoncé la conclusion de l'acquisition d'une participation de 50 % dans une propriété d'environ 0,9 acre située au 27, rue Grosvenor/26, rue Grenville, près de l'intersection de la rue Yonge et de la rue College (la « propriété »).

La propriété est située à un emplacement exceptionnel, à distance de marche de la station de métro College de la TTC, de l'Université de Toronto, du réseau hospitalier du centre-ville et du centre financier. Propriétés de Choix et Greenwin Inc. (« Greenwin ») prévoient construire deux tours expressément destinées à des logements locatifs, dont 30 % seront consacrés à des logements locatifs abordables pendant une période de 40 ans.

Stephen Johnson, président et chef de la direction de Propriétés de Choix, a déclaré : « Nous sommes ravis de conclure un partenariat avec Greenwin pour mettre en valeur cette propriété bien située et créer un nombre important de logements abordables. Nous avons l'intention de mettre sur pied un projet emblématique, qui apportera une contribution positive à la collectivité. »

« Cette journée marque un jalon important dans l'histoire de la mise en valeur de Toronto, a souligné Cary Green, président du conseil de Greenwin. Investir dans le domaine du logement abordable, c'est investir dans un avenir meilleur pour ceux qui en ont le plus besoin. Avec notre partenaire, Propriétés de Choix, nous sommes emballés d'offrir des logements durables et abordables dans un milieu à revenus mixtes au coeur même de la Ville de Toronto. »

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix, une fiducie de placement immobilier canadienne diversifiée de premier plan, est le propriétaire, le gestionnaire et le développeur d'un portefeuille immobilier de haute qualité composé de 756 propriétés totalisant environ 68 millions de pieds carrés de surface commerciale utile. Propriétés de Choix détient un portefeuille regroupant des immeubles de commerce de détail loués en majeure partie à des locataires oeuvrant dans le domaine des biens de première nécessité, des actifs industriels, de bureau et résidentiels situés dans des marchés attrayants, ainsi qu'un portefeuille de projets d'aménagement immobilier sans pareil. L'alliance stratégique de Propriétés de Choix avec son principal locataire, les Compagnies Loblaw Limitée, le plus important détaillant du pays, est un avantage concurrentiel clé fournissant des possibilités de croissance à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca, et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à l'adresse www.sedar.com.

Greenwin

Greenwin est l'une des plus importantes sociétés privées de gestion et de développement immobiliers offrant des services complets au Canada. Établie à Toronto, Greenwin est reconnue comme un chef de file dans le domaine des logements multifamiliaux, des logements sans but lucratif et abordables, des logements sociaux et des immeubles commerciaux. Le portefeuille de Greenwin comprend plus de 15 000 unités résidentielles et 1 000 000 de pieds carrés d'espaces commerciaux.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de Propriétés de Choix par rapport aux événements futurs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur différentes hypothèses et sont assujettis à des risques et impondérables, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Propriétés de Choix et qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces risques et ces impondérables comprennent notamment, mais sans s'y limiter, les facteurs décrits dans le rapport de gestion intégré au rapport aux porteurs de titres de Propriétés de Choix du premier trimestre de 2019. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Propriétés de Choix ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

SOURCE Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Communiqué envoyé le 29 avril 2019 à 16:26 et diffusé par :