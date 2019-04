Le Vérificateur général du Québec renouvelle sa certification Employeur remarquable





QUÉBEC, le 29 avril 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec une grande fierté que nous vous annonçons que le Vérificateur général du Québec s'est vu renouveler la certification Employeur remarquable par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ). Cette certification est accordée à la suite d'un sondage qui permet de connaître l'opinion des employés sur la qualité des pratiques de gestion d'une organisation, pratiques qui ont des répercussions directes sur leur niveau de mobilisation et d'engagement.

« Il est important que le Vérificateur général offre un milieu de travail sain et stimulant dans lequel l'ensemble des employés peut évoluer constamment. Je me réjouis que notre organisation soit en mesure de répondre pour une deuxième fois aux attentes de ses employés, et qu'elle soit reconnue par eux pour la qualité de ses pratiques de gestion et de mobilisation », a souligné la vérificatrice générale, Guylaine Leclerc.

Le Vérificateur général compte sur près de 300 employés, qui forment une équipe mobilisée, compétente et détenant une expertise de pointe. Par leurs audits et leurs travaux diversifiés, ils contribuent à une meilleure gestion des ressources publiques, au bénéfice des citoyennes et des citoyens du Québec. Les constations, les commentaires et les recommandations qui découlent de ses audits sont présentés dans un rapport déposé à l'Assemblée nationale.

Pour plus de détails sur l'organisation, consultez le www.vgq.qc.ca.

