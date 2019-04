AgraFlora annonce l'émission d'actions





VANCOUVER, le 29 avril 2019 /CNW/ - AgraFlora Organics International Inc. («AgraFlora» ou la «Société») (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: PUFXF), une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance, est heureuse d'annoncer que, suite à ses communiqués du 20 mars 2019 et du 25 mars 2019, elle a finalisé plusieurs émissions d'actions ordinaires en faveur de tiers tel que présenté ci-dessous.

Propagation Services Canada Inc. («PSC»):

Un total de 20 588 235 Actions ont été émises relativement à une convention d'achat d'actions conclue avec PSC et ses actionnaires (les «Actionnaires PSC») datée du 19 mars 2019 (la «Convention»). En vertu de cette Convention, la Société a fait l'acquisition de 10% des actions ordinaires en circulation de catégorie B de PSC, participantes et sans droit de vote, (les «Actions PSC») des Actionnaires PSC, moyennant une contrepartie de 14 000 000$ payable via l'émission de 20 588 235 Actions de la Société à un prix de 0,68$ par Action.

Services de consultation:

La Société a également procédé à l'émission de 10 000 000 Actions à un prix réputé de 0.51$ par Action, à des membres clés du personnel, incluant des parties liées qui collaborent avec PSC dans notre projet de serre de 2,2 millions de pieds carrés situé à Delta, en Colombie-Britannique (le «Delta Complex»), tel qu'annoncé le 29 juin 2018.

Lettre intention:

Conformément à une lettre intention datée du 22 mai 2018, la Société a procédé à l'émission de la première tranche de 1 250 000 Actions à Cornelius Houwelings (le «Consultant») à un prix réputé 0.51$ par Action. Tel que mentionné dans la LI, la Société a accepté d'émettre un total de 5 000 000 en faveur du Consultant, et les 3 750 000 Actions restantes devant être émises comme suit :

Date d'émission Nb. d'Actions 25 juin 2019 1 250 000 25 septembre 2019 1 250 000 25 décembre 2019 1 250 000 Total: 3 750 000

La Société a également accepté d'émettre au Consultant 5 000 000 d'actions supplémentaires lorsque le Delta Complex sera devenue opérationnelle à 100% en matière de production de cannabis.

Contrat Approvisionnement:

La Société a également procédé à l'émission de 281 690 Actions à un prix réputé de $0.71 par Action en faveur de Vendure Genetics Labs Inc. (le "Fournisseur") conformément à une entente d'approvisionnement datée du 26 décembre 2018, en vertu de laquelle la Société accepte d'acheter certaines plantes et produits dérivés à base de plantes au Fournisseur pour une contrepartie totale de $200,000, payable en Actions.

Toutes les Actions émises sont soumises à une période de détention légale de quatre mois.

À Propos de Delta Organic Cannabis Corp.

DOCC est une entreprise verticalement intégrée dans le secteur du cannabis, formée par certains des pionniers les plus prospères de l'industrie.

À Propos de Propagation Services Canada Inc.

Propagation Services Canada est une coentreprise axée sur le marché du cannabis et de la propagation au Canada. Son Delta Greenhouse Complex couvre approximativement 2.2 million de pieds carrés et représente l'une des serres les plus avancées technologiquement en Amérique du Nord, avec une équipe expérimentée, des services de propagation complets, un système HVAC, des systèmes d'éclairage et d'approvisionnement en eau et son groupe électrogène de 8.8 MW.

À Propos d'AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2 200 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d'autres occasions à saisir au sein de l'industrie du cannabis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.agraflora.com

Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué sont des déclarations prospectives, telles que des estimations et des déclarations, qui décrivent les plans, objectifs ou objectifs futurs de l'émetteur, y compris des énoncés indiquant que l'émetteur ou la direction s'attend à ce qu'une condition ou un résultat donné se produise. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futurs, de par leur nature, elles impliquent des risques et des incertitudes inhérents.

