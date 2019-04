Monastère de Berthierville : déclaration du promoteur immobilier





BERTHIERVILLE, QC, le 29 avril 2019 /CNW Telbec/ - À la suite de la réception d'un avis de la ministre de la Culture et des Communications quant à son intention de demander le classement du monastère des Moniales dominicaines de Berthierville comme site et immeuble patrimonial, le promoteur du projet, M. André Saint-Martin, a fait la déclaration suivante :

«?Nous prenons acte de la décision de la ministre, bien que nous en soyons évidemment déçus. Nous solliciterons sans délai une rencontre avec la ministre et les Moniales dominicaines de Berthierville, de qui nous avons acheté le Monastère dans l'unique but de le démolir afin de discuter de la situation devenue fort critique et pénalisante et des prochaines étapes. Puisque notre projet résidentiel, tel qu'il a été présenté aux autorités municipales et approuvé par ces dernières, ne pourra voir le jour, il est inévitable, advenant que le bureau de la ministre persiste avec le classement, que nous devrons envisager obtenir sans délai l'annulation des transactions par lesquelles nous avons acquis des Moniales dominicaines les divers lots et bâtiments, dont le monastère, car le projet ne peut désormais aller de l'avant. L'achat de ces terrains était conditionnel à ce que l'ensemble du projet puisse être réalisé sans conserver le monastère.?»

À propos de Construction Germain Saint-Martin

En affaire depuis 1950, Construction Germain Saint-Martin contribue activement à la communauté de Berthierville et de sa région en développant des projets résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels majeurs et à valeur ajoutée. Reconnue pour son expérience et son expertise dans la réalisation de projets d'envergure, l'entreprise s'est rapidement bâti une réputation enviable pour la qualité d'exécution de ses travaux dans le domaine de la construction au Québec.

