Moody's publie un rapport détaillé sur les avancées mondiales en matière de RSE





Moody's Corporation (NYSE:MCO) a publié aujourd'hui son rapport sur la responsabilité sociale d'entreprise (RSE). Le document met en avant les initiatives soulignant l'engagement de Moody's en matière de connaissances, de ressources et de confiance nécessaires pour créer un avenir meilleur pour soi-même, sa communauté et l'environnement.

"Nous pensons que l'accès aux opportunités contribue à propulser les gens vers la réussite, et les communautés vers une prospérité accrue", déclare Raymond McDaniel, président et chef de la direction de Moody's. "Au cours de l'année précédente, nos programmes internationaux de RSE ont apporté aux personnes les connaissances, les ressources et la confiance dont elles ont besoin pour créer un avenir plus radieux."

"Moody's touche des communautés et des marchés dans le monde entier. Notre portée crée l'opportunité - et la responsabilité - de jouer un rôle important et d'aider les particuliers et les entreprises des économies en développement à grandir et à prospérer", ajoute Arlene Isaacs-Lowe, responsable mondiale de la RSE chez Moody's.

La stratégie RSE de Moody's tourne autour de trois domaines clefs: donner aux personnes des connaissances en finance, promouvoir un avenir durable au niveau environnemental et aider les jeunes à atteindre leur véritable potentiel. Chacun de ces aspects est soutenu par les employés de Moody's, qui partagent leur passion et leur mission avec le monde entier.

Transmettre des connaissances financières

Dans le cadre de son initiative d'autonomisation financière "Reshape Tomorrow" (repenser l'avenir) visant à accompagner les personnes dans la création de petites entreprises, Moody's travaille avec les patrons de PE pour les aider à mieux s'orienter dans leurs crédits et à entrer en contact avec des institutions de créance. Par exemple, Moody's est entré en partenariat avec WEConnect International, une organisation internationale soutenant les entreprises détenues par des femmes et à l'avant-garde de l'égalité entre les sexes.

Promouvoir un avenir durable au niveau environnemental

L'expertise de Moody's en matière de notations de crédit, de recherche et d'analyse des risques contribue aux investissements dans un développement durable. En 2018, Moody's a réalisé 21 nouvelles évaluations de "green bonds", couvrant sept milliards de dollars de dettes, pour accompagner les investisseurs dans leur évaluation d'offres de "green bonds" en vue de financer des projets environnementaux.

Aider les jeunes à atteindre leur véritable potentiel

Grâce à ce partenariat avec des organismes à but non lucratif au niveau mondial, Moody's aide les jeunes âgés de 15 à 24 ans à avoir des carrières réussies dans la finance, la technologie et l'économie. En 2018, nous avons créé le programme Queer Coders avec l'institut Hetrick-Martin, qui soutient les jeunes LGBTQI à New York, en mettant tout particulièrement l'accent sur les personnes de couleur. Le programme aide les jeunes LGBTQI à développer leurs compétences techniques et à explorer leur passion pour le codage.

Le rapport décrit également en détail les mesures prises par Moody's pour permettre à ses employés de travailler avec des organismes à but non lucratif et à mettre leurs compétences professionnelles au service des communautés et entreprises locales.

Le rapport est disponible dans son intégralité à l'adresse moodys.com/csr.

À propos de Moody's Corporation

Acteur incontournable des marchés de capitaux internationaux, Moody's contribue à travers ses notations de crédit, analyses et solutions à la transparence et l'intégration des marchés financiers. Cotée à la Bourse de New York (NYSE:MCO), Moody's Corporation est la société mère de Moody's Investors Service, qui délivre des notations de crédit et réalise des études sur divers instruments et titres de valeur, et de Moody's Analytics, qui propose notamment des solutions logicielles de pointe, des services de conseils et de recherche pour l'analyse des crédits et la gestion des risques financiers. L'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars en 2018, emploie 13 200 personnes dans le monde, et dispose d'une présence dans 42 pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.moodys.com.

À propos de Moody's CSR

Moody's croit en un monde dans lequel davantage de personnes ont accès à des opportunités, et dans lequel chacun possède les outils requis pour s'épanouir et prospérer. Nous nous engageons à ouvrir la voie d'un avenir meilleur grâce à ses programmes de responsabilité sociale d'entreprise apportant à des personnes du monde entier les connaissances, les ressources et la confiance nécessaires pour réussir. Pour plus d'informations, rendez-vous sur moodys.com/csr.

