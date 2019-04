Braidy Atlas annonce une collaboration avec un constructeur automobile axé sur le développement durable et la chaîne d'approvisionnement





Braidy Atlas ("Braidy") a annoncé la création d'un plan jalonné de coopération avec le groupe BMW ("BMW") sur la durabilité et la qualification technique pour la fourniture future des tôles d'aluminium automobile des séries 5000x et 6000x. Une stratégie complète de recyclage en circuit fermé est incluse, tirant parti de l'emplacement logistique optimal de Braidy Atlas à Ashland, dans le Kentucky et à proximité de l'usine de production automobile BMW de Spartanburg, en Caroline du Sud.

Braidy Atlas a récemment annoncé son intention de devenir le premier laminoir nord-américain à utiliser des intrants 100 % verts dès le démarrage. En tant que premier laminoir américain à obtenir un permis d'émission d'air à faibles émissions de la Federal EPA, Braidy s'est fixé comme objectif de réduire ses émissions de 20% par rapport à ses concurrents.

Craig Bouchard, Chief Executive Officer de Braidy, a déclaré : "Notre empreinte écologique à faible coût, de haute qualité et à faible émission de carbone permet d'améliorer sensiblement les coûts de la chaîne logistique mondiale pour BMW en tant que client essentiel".

Lord Gregory Barker, président exécutif d'EN+ et nommé co-président de Braidy Atlas, a déclaré : "Cette collaboration inédite n'est que le début des opportunités car nous allions de manière compétitive la meilleure qualité d'aluminium au contenu carbone le plus faible, établissant ensemble une nouvelle norme non seulement en Amérique du Nord mais dans toute l'industrie mondiale."

---

A propos de Braidy Atlas :

Braidy Atlas, un partenariat entre Ashland, Braidy Industries basée dans le Kentucky et United Company RUSAL, est le premier nouveau laminoir américain à voir le jour en 37 ans aux Etats-Unis.

Braidy Atlas est également la première usine nord-américaine qui utilisera exclusivement de l'aluminium de première qualité à faible teneur en carbone.

Braidy Atlas est la première industrie lourde à s'engager en faveur d'un développement durable abordable par le biais du "triangle d'or" de l'empreinte carbone la plus faible, la plus haute qualité et la plus économique pour ses produits.

Pour plus d'information, rendez-vous sur www.braidy.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 avril 2019 à 15:55 et diffusé par :