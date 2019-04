Agir pour la propreté et l'embellissement





- UN BON EXERCICE -



MONTRÉAL, le 29 avril 2019 /CNW Telbec/ - Qui dit retour des beaux jours, dit ménage de printemps! Ces sous le thème « un bon exercice » que Ville-Marie lance sa nouvelle campagne de propreté qui soutient cette année les nombreux efforts menés par les équipes de l'arrondissement pour offrir aux résidents, travailleurs, étudiants et visiteurs un environnement propre et beau.

À l'invitation de l'arrondissement d'être modèles de cette campagne de sensibilisation, plus de 80 résident(e)s de tous âges ont répondu à l'appel. Six d'entre eux se sont amusés récemment lors d'une séance photos. On les retrouvera bientôt sur des affiches ou autres outils promotionnels partout sur le territoire afin d'inciter les résidents à :

respecter les horaires de collecte et déposer les sacs ou bacs de déchets ou de recyclage en bordure de rue; placer les objets encombrants en bordure de rue ou, si possible, les amener à un écocentre; éviter de jeter des mégots sur la voie publique; ne pas disposer les sacs de déchets domestiques dans une poubelle publique; ramasser les excréments de son chien en tout temps et les disposer dans une poubelle.

Cette campagne, conçue à l'intention des 500 000 personnes qui fréquentent quotidiennement le centre-ville, a pour objectif que chacune et chacun prenne conscience que les petits gestes de civisme individuels font vraiment la différence. Elle interpelle les gens directement chez eux ou dans la rue. Elle se veut ludique et s'adresse à la collectivité en faisant appel au civisme tout en évitant d'être moralisatrice.

Pour la mairesse de Montréal et de Ville-Marie, Madame Valérie Plante : « Il faut continuer à nous mobiliser pour développer des comportements responsables face à notre environnement urbain. Évidemment, nos équipes ne négligeront aucun effort pour s'assurer que le centre-ville soit propre, mais je compte sur la collaboration de tous. Je veux que Ville-Marie poursuive ses actions de propreté tout au long de l'année, continuant d'en faire une priorité ».

ON S'ACTIVE POUR UN GRAND NETTOYAGE

Pour lancer la campagne, l'arrondissement, ses élus et ses éco-quartiers invitent les résidents - en famille, entre amis ou entre voisins - à prendre part aux activités de nettoyage et à mettre derrière eux les dernières traces de l'hiver. Trois événements, lors desquels matériel et lunch seront fournis, sont prévus :

Samedi 4 mai | 10 h à 12 h

Point de rencontre : place Ernest-Laforce (à l'intersection des rues Berri et Viger).

Zone de nettoyage : autour de la Place Dupuis

Inscriptions : mobilisations@faubourgstlaurent.ca ou 514 288-0404

Point de rencontre : parc Sainte-Marie (entrée rue La Fontaine)

Nettoyage du quadrilatère Fullum/Frontenac/Ontario/De Maisonneuve.

Inscriptions : info@sem-montreal.org ou 514 523-9220

Samedi 11 mai | 9 h 30 à 13 h

Point de rencontre : 1916, rue Tupper dans la cour arrière

Zone de nettoyage : Shaughnessy Village

Inscriptions : 514 933-1069

NOTRE ÉQUIPE ENTRAÎNÉE POUR DES RÉSULTATS

L'arrondissement fait de la propreté une priorité. La Direction des travaux publics mène diverses actions sur le territoire, dont une présence accrue des inspecteurs et des actions de sensibilisation menées en collaboration avec les trois éco-quartiers de l'arrondissement. Tous sont mobilisés pour poursuivre leurs efforts dans le cadre de la présente campagne.

Depuis la fonte des neiges, tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les équipes relèvent le défi d'assurer le nettoyage de plus de 200 km de rues, de 320 km de trottoirs, de plus d'une centaine de parcs et de 150 ruelles. Le retour des beaux jours a annoncé récemment la sortie des balais mécaniques dans les rues de l'arrondissement. Avec le déploiement des camions-citernes et des lave-trottoirs, nos cols bleus sont également à pied d'oeuvre afin de nettoyer les parcs et bientôt de planter fleurs, arbres et arbustes pour enjoliver les lieux. Cinq cents nouveaux contenants permettant de déposer les déchets ou le recyclage seront déployés dans l'arrondissement. Le mobilier urbain sera soit nettoyé, soit reconditionné au besoin et repeint.

Des investissements importants permettent de réaliser, de façon systématique et planifiée, plusieurs opérations de nettoyage dans certains lieux très fréquentés ou ciblés. L'arrondissement assure une présence pratiquement continue de brigades de propreté qui voient, entre autres, au nettoyage approfondi des places Émilie-Gamelin, Jacques-Cartier, de la Paix et d'Youville; des squares Dorchester et Cabot; du pôle Frontenac; du Quartier chinois et des différents parcs. D'autres ressources sont dédiées à l'enlèvement de plus de graffitis et à l'entretien des quelque 9 500 fosses d'arbre, voyant au nettoyage et à l'arrachage des mauvaises herbes. Ces efforts sont décuplés par ceux des sociétés de développement commercial qui voient également à l'embellissement de leurs secteurs.

L'embellissement des quartiers n'est pas que l'affaire d'un jour! L'amélioration du milieu de vie peut se faire tout au long de l'été. Les éco-quartiers peuvent aider à organiser des activités de nettoyage, ce qui permet aux résidents de s'impliquer dans leur communauté, tout en créant des liens avec leur voisinage. L'éco-quartier peut aider à mobiliser les voisins et fournir le matériel requis pour accomplir la tâche. Il est facile de communiquer avec eux.

« Avec tous ces efforts, notre administration démontre clairement que la propreté et l'embellissement figurent au sommet de nos priorités, d'ajouter la mairesse Plante. Les sommes importantes consenties permettent d'assurer une présence continue dans les espaces publics et sur certaines artères commerciales. De cette façon, nous contribuons à l'amélioration de la qualité de vie en assurant une cohabitation sociale harmonieuse et permettons une réappropriation du milieu par la population ».

Consulter ville.montreal.qc.ca/villemarie/proprete

