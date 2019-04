Le groupe Services financiers Innovation CIBC fournit à Whitecap Venture Partners IV un appel de capital en marge de crédit





TORONTO, le 29 avril 2019 /CNW/ - Le groupe Services financiers Innovation CIBC a annoncé aujourd'hui qu'il a fourni une facilité d'appel de capital à Whitecap Venture Partners IV LP. Cette facilité d'appel de capital offre à Whitecap plus de souplesse pour investir dans des sociétés de portefeuille avant l'appel de capital des commanditaires du fonds.

Comme la société fondée il y a plus de 25 ans était à l'origine une entreprise familiale, Whitecap Venture Partners a mis sur pied quatre fonds de placement qui procurent de la valeur aux sociétés de portefeuille et offrent de solides rendements dans tous les cycles d'investissement. Les deux fonds les plus récents levés par la société - Whitecap Venture Partners III et Whitecap Venture Partners IV - ont reçu des investissements de commanditaires institutionnels et à valeur nette élevée.

Whitecap se concentre sur les investissements de démarrage dans les secteurs des technologies de l'information et de la communication (TIC), l'alimentation et la technologie alimentaire et les technologies médicales.

« En fournissant à Whitecap une facilité d'appel de capital, la Banque CIBC soutient l'un des plus anciens investisseurs en capital-risque prospères au pays, a déclaré Rob Rosen, directeur gestionnaire, Services financiers Innovation CIBC. Nous sommes heureux de faciliter les projets d'investissement de la société. »

« L'accès à une facilité d'appel de capital soutient l'efficacité opérationnelle de notre fonds de capital-risque financé par les commanditaires, a ajouté Shayn Diamond, associé au sein de Whitecap Venture Partners. Grâce à son expérience sectorielle, le groupe Services financiers Innovation CIBC reconnaît non seulement les possibilités et les défis uniques auxquelles font face les entreprises de technologie, mais il souligne leur position en tant que solides partenaires pour Whitecap ».

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Disposant de bureaux à Denver, à Menlo Park, à Montréal, à Reston, à Toronto et à Vancouver, Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises nord-américaines du secteur de l'innovation, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. L'équipe a une vaste expérience et une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC au Canada et aux États-Unis.

À propos de Whitecap Venture Partners

Whitecap Venture Partners est une société de fonds à capital-risque diversifiée qui investit dans des entreprises à forte croissance au sein de trois marchés verticaux : Technologies de l'information et de la communication (TIC), technologies médicales et alimentation et technologie alimentaire. Son équipe d'opérateurs et de professionnels des investissements collabore avec des entrepreneurs dans les marchés verticaux où ils ont une profonde expertise du domaine et peuvent procurer une importante valeur aux sociétés sur le plan opérationnel et stratégique. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.whitecapvp.com.

