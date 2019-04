Un nouvel engagement de Toyota renforcera le secteur canadien de l'automobile





CAMBRIDGE, ON, le 29 avril 2019 /CNW/ - Depuis plus de 100 ans, le secteur canadien de l'automobile est un moteur de la croissance économique qui encourage l'innovation et crée des bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

Le premier ministre Justin Trudeau a aujourd'hui salué la décision de l'entreprise Toyota Motor Corporation de fabriquer ses voitures Lexus NX et son modèle de pointe NX hybride à son usine à Cambridge, en Ontario.

Comme elle l'a fait depuis longtemps, Toyota mise sur le Canada. La décision annoncée aujourd'hui représente un investissement considérable de plusieurs centaines de millions de dollars, qui s'ajoute à celui de 1,4 milliard de dollars que Toyota a effectué en mai 2018. Elle fera de l'usine de Cambridge le centre de fabrication de ces véhicules utilitaires sport (VUS) pour l'Amérique du Nord à compter de 2022.

Les investissements de Toyota appuieront plus de 8 000 emplois et 1 000 stages coop dans le sud-ouest de l'Ontario. L'entreprise demeure engagée à réaliser son investissement précédent de 200 millions de dollars sur dix ans pour soutenir les activités de recherche et de développement au Canada.

Le gouvernement du Canada veille à ce que notre pays continue de réussir dans le marché mondial. En faisant valoir nos industries et le talent canadien sur la scène internationale, nous faisons croître l'économie tout en créant des meilleures opportunités pour nos travailleurs et nos entreprises.

Citation

« Aujourd'hui est un jour important pour Toyota, Cambridge, et le Canada. Les travailleurs canadiens de l'automobile comptent parmi les meilleurs du monde. Ils possèdent les compétences et le savoir?faire nécessaires pour concevoir et fabriquer des automobiles qui répondent aux besoins des gens d'aujourd'hui et de demain. En investissant dans ses installations à Cambridge, Toyota démontre sa confiance dans notre secteur de l'automobile. Cette décision aidera à faire du Canada un chef de file dans l'économie de demain - une économie qui sera axée sur les technologies de pointe. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Ce sera la première fois que les véhicules utilitaires sport Lexus NX et NX hybride seront fabriqués à l'extérieur du Japon.

En mai 2018, le premier ministre Trudeau a annoncé un investissement de 110 millions de dollars pour appuyer l'investissement de 1,4 milliard de dollars de Toyota Motor Manufacturing Canada dans ses usines de Cambridge et de Woodstock .

et de . Toyota Motor Manufacturing Canada compte parmi les cinq usines de fabrication de Toyota les plus performantes dans le monde. Ses usines d'assemblage de Cambridge et de Woodstock peuvent fabriquer plus de 500 000 véhicules par année, ce qui fait de Toyota Motor Manufacturing Canada le plus important fabricant d'automobiles du Canada.

et de peuvent fabriquer plus de 500 000 véhicules par année, ce qui fait de Toyota Motor Manufacturing Canada le plus important fabricant d'automobiles du Canada. Les usines de fabrication d'automobiles du Canada permettent de fabriquer plus de deux millions de véhicules par année. Le secteur de l'automobile est la principale industrie d'exportation du Canada. Il soutient plus de 525 000 emplois et injecte 18 milliards de dollars dans notre économie chaque année.

En moyenne, le secteur canadien de l'automobile fabrique une voiture toutes les 14 secondes.

Le Canada est un chef de file mondial des technologies automobiles émergentes telles que les matériaux légers, les systèmes de sécurité avancés, les logiciels et cybersécurité, les véhicules connectés et autonomes, l'intelligence artificielle (IA), les groupes motopropulseurs différents (véhicules électriques, piles à combustible), la sécurité des véhicules et les essais.

est un chef de file mondial des technologies automobiles émergentes telles que les matériaux légers, les systèmes de sécurité avancés, les logiciels et cybersécurité, les véhicules connectés et autonomes, l'intelligence artificielle (IA), les groupes motopropulseurs différents (véhicules électriques, piles à combustible), la sécurité des véhicules et les essais. Cet investissement est le plus récent exemple d'une série d'investissements dans le secteur canadien de l'automobile. Voici d'autres exemples qui s'ajoutent à l'engagement de Toyota :

En février 2019, avec le soutien du gouvernement fédéral, BlackBerry QNX a annoncé un investissement de 310,5 millions de dollars dans le développement de logiciels sûrs et sécuritaires pour la prochaine génération de voitures connectées et autonomes. Cela contribuera à créer plus de 800 nouveaux emplois pour la classe moyenne du Canada au cours des dix prochaines années et à en maintenir près de 300 autres.



En août 2018, avec le soutien du gouvernement fédéral, le University of Ontario Institute of Technology a annoncé un projet de 12,5 millions de dollars pour améliorer le Automotive Centre of Excellence à Oshawa , ce qui a permis de doubler le nombre d'emplois à temps plein dans ses installations.

a annoncé un projet de 12,5 millions de dollars pour améliorer le Automotive Centre of Excellence à , ce qui a permis de doubler le nombre d'emplois à temps plein dans ses installations.

En janvier 2018, avec le soutien des gouvernements fédéral et provincial, Linamar a annoncé un investissement de 750 millions de dollars en vue de soutenir les activités de recherche et de développement de systèmes de transmission avancés, de composantes motrices à rendement élevé, et de technologies pour les véhicules électriques, ainsi que la création d'un Centre d'innovation. Ces investissements créeront 1 500 emplois et assureront le maintien de 8 000 emplois.



En mars 2017, avec le soutien des gouvernements fédéral et provincial, Ford du Canada Limitée a annoncé des investissements totalisant plus d'un milliard de dollars, notamment pour la mise sur pied d'un centre de recherche sur les voitures branchées, ainsi que pour la création et le maintien d'environ 800 emplois.



En janvier 2017, avec le soutien des gouvernements fédéral et provincial, Honda of Canada Manufacturing a lancé un projet d'une valeur de 492 millions de dollars visant à appuyer des technologies de pointe et des technologies propres. Ce projet a permis de conserver des emplois au Canada.

Liens connexes

