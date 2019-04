Invitation aux médias - Prochains événements à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain





MONTRÉAL, le 29 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister aux conférences et aux événements prévus au mois de mai 2019.

Événement Date Heure Lieu Déjeuner-causerie Michel Patry, directeur, HEC Montréal 30 avril 2019 11 h 30 - 13 h 30 Le Centre Sheraton Déjeuner-causerie Catherine Tait, présidente-directrice générale, CBC/Radio-Canada 3 mai 2019 11 h 30 - 13 h 30 Palais des congrès de Montréal Forum stratégique Transport 6 mai 2019 7 h 15 - 12 h Palais des congrès de Montréal Forum stratégique Grands projets métropolitains 6 mai 2019 12 h 30 - 17 h Palais des congrès de Montréal Forum stratégique Manufacturier innovant 10 mai 2019 7 h 30 - 15 h Grand Quai Terminal 1 Déjeuner-causerie Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie 13 mai 2019 11 h 30 - 13 h 30 Hôtel Bonaventure Déjeuner-causerie Martin Coiteux, économiste en chef, Caisse de dépôt et placement du Québec 31 mai 2019 11 h 30 - 13 h 30 Hôtel Bonaventure

Afin d'obtenir une place garantie à table, les représentants des médias souhaitant couvrir cet événement devront obligatoirement s'inscrire auprès de Julie Serero par courriel à jserero@ccmm.ca ou par téléphone au 514 871-4000, poste 4042.

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

