BioVaria, 8 et 9 Mai 2019, Munich : Importante gamme de technologies, d'intervenants et de start-ups





Ascenion est fier de présenter un grand nombre d'intervenants, de participants, de technologies et de startups. Les décideurs des secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie et de la finance se réuniront à Munich pour collecter des informations sur les inventions universitaires attrayantes au niveau commercial et pour nouer des partenariats avec des équipes de recherche, des entrepreneurs et des spécialistes du transfert de technologies de toute l'Europe.

Si vous êtes :

un dépisteur ou un responsable chargé du développement commercial dans l'industrie biopharmaceutique internationale à la recherche d'inventions de pointe pour compléter les portefeuilles de R & D de votre entreprise,

un investisseur dans les sciences de la vie à la recherche d'opportunités d'investissement pour les start-ups ou les actifs de PI,

un spécialiste du transfert de technologie ou un scientifique venant d'institutions de recherche publics et disposant de technologies protégées par des brevets pouvant faire l'objet de licences ou de partenariats,

n'oubliez pas de vous inscrire à BioVaria 2019 qui se tiendra les 8 et 9 mai prochains !

Vous assisterez à la présentation de 66 technologies sélectionnées par des pairs et protégées par des brevets délivrés par de nombreux instituts de recherche, universités et hôpitaux universitaires.

Parmi les autres points forts du programme, on peut citer une table ronde intitulée « Des cellules souches à la thérapie : développement d'approches cellulaires en médecine régénérative » et le programme dédié Startup Pitch & Partner de BioVaria, qui offre des opportunités attrayantes aux entrepreneurs et aux investisseurs en capital-risque.

Prévisualiser les technologies et les startups de BioVaria en ligne

Explorez les technologies présentées lors d'exposés de 10 mn à l'aide de posters !

Faites-vous une première impression des startups participantes !

Inscrivez-vous maintenant sur www.biovaria.org

Sous l'auspice du :

Ministère des Affaires économiques, du Développement régional et de l'Énergie de la Bavière

Sponsors :

BioM, Abbvie, Else Kröner-Fresenius-Stiftung, ISAR Bioscience, Johnson & Johnson Innovation, HERTIN & Partner, Kador & Partner, NLC, Vossius & Partner

Sponsors Start-ups :

24IP Law Group, Accelero Bioanalytics, Charles River, German Accelerator Life Sciences, IASON Consulting, K&L Gates, LSI Life Science Inkubator, LSP, ttopstart, TVM Capital Life Science

Partenaires du transfert de technologies :

Ascenion, Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft, BayPAT, DKFZ - German Cancer Research Center, DZIF - German Center for Infection Research, EMBLEM Technology Transfer, IOCB Tech, Lead Discovery Center, LMU Munich, Max Planck Innovation, Netval, PROvendis, TechnologieAllianz, University of Pardubice, VIS

Partenaires réseau :

ASTP-Proton, BIO Deutschland, BioRN

Partenaires médias :

Business Wire, Going Public, LABIOTECH.eu, transkript

Communiqué envoyé le 29 avril 2019 à 14:40 et diffusé par :