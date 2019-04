Le levé gravimétrique effectué par Champs D'or En Beauce indique qu'une grande faille s'étend sur 4,5 km et s'aligne sur les anciennes mines d'or de type placer





MONTREAL, Québec , 29 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Champs D'or En Beauce Inc. (Beauce Gold Fields) (BGF) (Bourse de croissance TSX: ¨BGF¨) est heureuse d'annoncer les résultats d'un levé gravimétrique à grande échelle réalisé dans le secteur de St-Simon-les-Mines (Beauce, sud du Québec). L'étude géophysique vient corroborer la présence d'une faille, identifiée précédemment (communiqué de presse HPQ du 11 mai 2017), qui s'étendrait sur plus de 4,5 km. Le tracé de cette faille est dans un alignement avec les anciens placers aurifères ayant été exploités dans le secteur de St-Simon-les-Mines.



Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Beauce Gold Fields, a déclaré : « Le fait que les résultats des travaux géophysiques coïncident avec l'emplacement des anciennes mines aurifères est une autre découverte importante qui raffine nos recherches afin de trouver la source gisant dans le roc des placers aurifères de Saint-Simon-les-Mines.»

Figure: Anciennes mines d'or placers sur la carte d'intégration verticale de l'anomalie de Bouguer

LA GRANDE FAILLE IDENTIFIÉE S'ÉTEND MAINTENANT SUR PLUS DE 4,5 KM SOUS LES PROPRIÉTÉS DE BGF

La société a récemment reçu un rapport intitulé «RAPPORT DES LEVÉS GRAVIMÉTRIQUE ET DE TOMOGRAPHIE GÉOÉLECTRIQUE DE 2018», rédigé par le professeur Marc Richer-LaFlèche de l'INRS. Le rapport présente les principaux résultats d'un levé gravimétrique de la région de St-Simon- les-Mines et d'un levé de tomographie géoélectrique réalisé dans le secteur aurifère de la rivière Gilbert et du ruisseau Giroux. Les travaux géophysiques ont été réalisés, à la fin de 2017 et en mai 2018, sur la propriété Beauce Gold Placer de HPQ Silicon (Champs d'Or en Beauce inc.) Le levé gravimétrique de 599 stations a été réalisé le long des principaux chemins publics de St-Simon-les-Mines. Ce leve? avait pour objectif d'e?valuer la ge?ologie en profondeur de ce secteur en ve?rifiant certaines hypothe?ses propose?es dans les conclusions des e?tudes audiomagne?totelluriques (AMT) re?alise?es en 2017-2018 (communiqué de press HPQ 11 mai, 2017). Plus pre?cise?ment, la pre?sente e?tude visait a? ve?rifier la pre?sence probable d'une grande faille situe?e sous la zone du placer aurife?re de Beauce Placer, le longde la rivie?re Gilbert entre les chemins des rangs St-Gustave et de la rue Principale de St-Simon-les-Mines. Les donne?es gravime?triques révèlent la pre?sence d'une fosse caracte?rise?e par de faibles valeurs de gravite? particulie?rement e?vidente sur la carte de l'inte?gration verticale des donne?es d'anomalies de Bouguer comple?te.

LA FAILLE EST EN ALIGNEMENT AVEC LES ANCIENNE MINES D'OR DE PLACER

Les puits d'exploitation aurifère du 19ième siècle du 20ième, représentés sur la figure, s'alignent sur la bordure nord de la fosse gravimétrique soulignée par la carte des valeurs d'intégration verticale de l'anomalie de Bouguer De la même façon, ces puits s'alignent sur la bordure nord d'un creux magnétique. La faille, suggérée à partir du levé audiomagnétotellurique du rang St-Gustave, semble être la même qui longe la limite nord de la fosse gravimétrique et du creux magnétique. Cette relation entre bordure un creux gravimétrique et magnétique local et une discontinuité géolélectrique est compatible avec la présence d'une faille dans ce secteur. Cette faille pourrait expliquer la présence de l'or dans cette partie du bassin versant de la rivière Gilbert. De plus, dans un contexte de transfert de fluides hydrothermaux aurifères dans les roches crustales de la région, il est probable que la plus haute perméabilité des roches volcanoclastiques ait favorisé la mise en place de minéralisations aurifères surtout localisées du côté nord de la faille présumée. Ceci pourrait expliquer la prédominance des veines aurifères dans les unités de volcanoclastites de la Formation de Beauceville et la rareté de ces dernières dans les roches moins perméables (riches en shales) de la Formation de St-Victor.

FUTURS TRAVAUX PRÉVUS POUR MIEUX COMPRENDRE LA FAILLE ET L'OR EN ROC

En fonction des résultats des études audiomagnétotelluriques, gravimétriques et magnétométriques réalisées dans le secteur de St-Simon-les-Mines, il semble hautement probable qu'une faille, passant long de la rivière Gilbert, puisse expliquer l'existence de l'or dans le roc. La Société a l'intention de poursuivre les travaux d'exploration afin de valider l'hypothèse selon laquelle la source de l'or dans le till aurifère pourrait être la ligne de la faille.

Robert Gagnon, P. Geo., une personne qualifiée selon les directives du Règlement 43-101, a examiné et est responsable des informations techniques présentées dans ce communiqué.

À propos de Beauce Gold Fields

Les Champs d'Or en Beauce Inc. (¨BGF¨) est une société d'exploration aurifère.

Le projet des Champs d'Or en Beauce comprend une propriété aurifère unique située dans la municipalité de Saint-Simon-les-Mines, dans le sud du Québec. Le projet est composé de 152 claims appartenant à 100% à BGF. Le projet renferme une unité sédimentaire aurifère non consolidée de six kilomètres de long (une saprolite inférieure et une diamictite brune supérieure). L'or dans la saprolite indique que la source d'or est proche et provient possiblement du substratum rocheux, ce qui devrait permettre un important potentiel pour de nouvelles découvertes d'or. La propriété a été le site de nombreuses mines d'or historiques actives entre 1860 et 1960.

La Beauce est le dernier camp minier historique de type placers au Canada qui n'est pas exploré pour son potentiel aurifère dans le roc (« Hard Rock »). Notre projet possède beaucoup de similitudes aux projets aurifères White Gold au Yukon et ceux du district Cariboo en Colombie-Britannique. Ce sont des anciens camps miniers historiques de type placers qui ont fait l'objet de programmes d'exploration et qui ont permit la délimitation d'importantes découvertes aurifères dans le roc.

Une présentation des Champs d'Or de la Beauce est disponible. Elle peut être téléchargé via le lien suivant: http://beaucegold.com/wp-content/uploads/2019/04/BGF-Presentation-20191.pdf

Décharge de responsabilité :

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, nos attentes en ce qui concerne l'exploration des ressources naturel et aurifère. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l'égard des évènements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d'autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les évènements et les performances futurs peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indument à ces énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

