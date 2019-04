iTradeNetwork accroît les capacités de la plateforme iTrade pour mieux répondre aux exigences de la LSAE





DUBLIN, Californie, 29 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTradeNetwork, le principal fournisseur de solutions de chaîne d'approvisionnement et de renseignements à la demande pour l'industrie des aliments et des boissons, est fier d'annoncer une nouvelle fonctionnalité disponible dans la plateforme iTrade qui aidera les participants de la chaîne d'approvisionnement des aliments périssables à se conformer à la Loi sur la salubrité des aliments pour les Canadiens (LSAE).

Après avoir lancé le module LSAE en octobre 2018, qui mettait l'accent sur les contrôles préventifs en s'assurant que les denrées périssables soient expédiées uniquement à partir de points d'origine certifiés, la suite iTracefresh permet d'améliorer encore davantage la conformité avec la saisie rapide et la tenue de dossiers de traçabilité, conformément aux dispositions des articles 90 à 92 de la Loi sur la salubrité des aliments pour les Canadiens qui prévoient une étape préalable et une étape postérieure.

Pour iTracefresh, la traçabilité en une étape n'est que le début. La suite permet également la saisie de nombreuses données indiquant la provenance, la variété et les conditions de croissance de nombreuses denrées périssables, et transmet ces informations en aval aux acheteurs afin de leur donner une image complète des produits qu'ils vont recevoir et leur date d'expédition précise. Ces attributs comprennent : le type d'emballage utilisé par la moissonneuse-batteuse, la qualité du champ, les caractéristiques du sol et une description des conditions météorologiques et des températures, pour n'en nommer que quelques-unes. « iTrade favorise la conformité avec la LSAE en permettant une traçabilité jusqu'au niveau de chaque article », déclare Harrison Enright, chef de produit iTracefresh. « Ce niveau de granularité positionne iTracefresh à l'avant-garde du mouvement de l'industrie vers une chaîne d'approvisionnement plus transparente et plus fiable. »

L'amélioration de la conformité à la LSAE de manière simple et transparente fait partie d'une série d'innovations mises sur le marché par iTrade au cours des 12 derniers mois, comprenant notamment iTradeOrder, une nouvelle plateforme de négociation, de traçabilité, d'inspection et d'analyse de produits frais adaptée aux détaillants du marché intermédiaire et iTradeBlockchain, la première solution maison de l'industrie alimentaire et des boissons en chaîne de blocs.

iTradeNetwork, Inc. est le premier fournisseur mondial de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de renseignements à la demande pour les secteurs du commerce de détail, de l'hôtellerie et des services alimentaires. Les solutions collaboratives d'ITN s'appuient sur une expertise sectorielle approfondie, une riche base de données et le réseau de partenaires commerciaux le plus étendu du secteur. Elles permettent aux distributeurs, fabricants, opérateurs, détaillants, fournisseurs et grossistes de toutes tailles de réduire leurs coûts, d'augmenter leurs revenus et de renforcer leurs relations commerciales. Aujourd'hui, la liste de clients d'ITN ne cesse d'augmenter et compte plus de 5 000 entreprises mondiales. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.itradenetwork.com

