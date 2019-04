Nouveau navire et amélioration de terminaux pour améliorer les déplacements des usagers des traversiers du lac Kootenay





NELSON, BC, le 29 avril 2019 /CNW/ - Investir dans les infrastructures publiques permet de soutenir des services de transport durables et efficaces qui aident les Canadiens et leur famille à se rendre au travail, à l'école et aux services essentiels à temps et à rentrer chez eux en toute sécurité à la fin d'une longue journée.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Michelle Mungall, députée de Nelson-Creston, au nom de l'honorable Claire Trevena, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la C.-B., ont annoncé l'octroi d'un financement pour améliorer le service de traversiers du lac Kootenay.

Le projet consiste à faire l'acquisition d'un nouveau navire prêt à fonctionner à l'électricité dont la capacité sera presque deux fois supérieure à celle du navire Balfour et qui pourra accueillir entre 50 et 60 véhicules. On utilisera le nouveau navire en tandem avec le gros navire Osprey 2000 afin de réduire considérablement le temps d'attente pour les usagers durant les saisons de pointe.

Des améliorations seront également apportées aux terminaux de Balfour et de Kootenay Bay, y compris de nouvelles toilettes, des aires d'attente abritées, des aires de stationnement public et un meilleur accès aux terminaux pour les conducteurs le long des routes 31 et 3A.

Une fois terminé, ce projet permettra au service de traversiers du lac Kootenay de desservir efficacement et en toute sécurité la prochaine génération d'utilisateurs de traversiers et d'offrir des déplacements plus agréables du point A au point B.

Le gouvernement du Canada alloue un montant maximal de 17 176 667 $ au projet dans le cadre du Nouveau Plan Chantiers Canada. Le gouvernement de la C.-B. y consacre un montant maximal de 37 515 720 $.

« Il est essentiel d'investir dans l'amélioration et le développement de nos réseaux de transport en commun pour offrir une qualité de vie élevée aux résidents et soutenir le tourisme. Ces améliorations au service de traversiers du lac Kootenay rendront les déplacements quotidiens plus faciles et plus confortables pour les résidents locaux, en plus de permettre à un plus grand nombre de visiteurs de profiter des nombreuses attractions de la région. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le service de traversiers du lac Kootenay relie les collectivités, et il est temps d'améliorer cette importante liaison. Grâce au nouveau traversier qui remplacera le navire Balfour et les terminaux améliorés, nous pouvons souligner l'impact positif que cela aura dans toute la région, particulièrement sur nos économies locales. »

Michelle Mungall, députée de Nelson-Creston, au nom de l'honorable Claire Trevena, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la C.-B.

Le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne , est le plan établi par le gouvernement fédéral pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments.

, est le plan établi par le gouvernement fédéral pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments. Étant donné que de nombreuses municipalités à l'échelle du Canada sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations.

sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations. Le budget de 2019 s'appuie sur le plan Investir dans le Canada , dans le cadre duquel le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour construire des infrastructures dans les collectivités partout au pays.

, dans le cadre duquel le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour construire des infrastructures dans les collectivités partout au pays. De cette somme, plus de 10,1 milliards de dollars sont consacrés à des projets de commerce et de transport, ce qui comprend 5 milliards de dollars disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le service de traversiers du lac Kootenay relie Balfour du côté ouest et Kootenay Bay du côté est. La distance est d'environ 9 kilomètres et la traversée dure environ 35 minutes. Le terminal du traversier Balfour est en place depuis 1947.

du côté ouest et Kootenay Bay du côté est. La distance est d'environ 9 kilomètres et la traversée dure environ 35 minutes. Le terminal du traversier est en place depuis 1947. Le nouveau navire prêt à fonctionner à l'électricité soutient le plan CleanBC du gouvernement de la Colombie-Britannique visant l'électrification complète de la flotte de traversiers intérieurs d'ici 2040. CleanBC met la province sur la voie d'un avenir meilleur et plus fort en réduisant la pollution climatique - notamment grâce à l'utilisation d'une énergie plus propre dans le secteur des transports et d'autres secteurs - pour protéger notre air, nos terres et notre eau.

