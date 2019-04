Patrick Lynch nommé directeur financier pour Consolidated Container Company





ATLANTA, 29 avril 2019 /CNW/ - Consolidated Container Company a annoncé ce matin la nomination de Patrick Lynch, cadre financier chevronné, au poste de directeur financier de l'entreprise. M. Lynch travaillera avec le directeur financier actuel de CCC, Richard Sehring, durant l'année 2019, pour assurer une transition en douceur.

Plus récemment, M. Lynch était directeur financier et vice-président administratif chez Darling Ingredients, où il était responsable de tous les aspects des activités financières, ainsi que de la gestion de nombreux domaines non financiers, y compris la technologie de l'information, les ressources humaines et les communications. Patrick a également passé 20 ans chez Interface où il a assumé des responsabilités progressives dans l'organisation financière, y compris les postes de directeur financier et de premier vice-président durant 15 années de sa carrière.

« Je souhaite remercier notre directeur financier actuel, Richard Sehring, qui prendra sa retraite à la fin de l'année, pour ses 18 années de loyaux services au sein de CCC. Richard a marqué notre organisation avec son leadership, ses bonnes relations avec ses collègues et son dévouement à l'amélioration de l'entreprise CCC », a déclaré Sean Fallmann, président et chef de la direction de CCC. « Et je suis heureux d'accueillir Patrick Lynch puisqu'il possède un ensemble important de connaissances d'entreprises et plus de 25 ans d'expérience liée au poste, puisqu'il est directeur financier depuis 16 ans. Je n'ai aucun doute qu'il va tirer profit de son expérience et de son expertise pour aider CCC à mettre en place sa stratégie actuelle de croissance et poursuivre en tant que fournisseur de solutions d'emballage pour nos clients. »

À propos de Consolidated Container Company

CCC est un concepteur et fabricant de solutions d'emballage de plastique rigide de premier plan en Amérique du Nord. CCC se spécialise en moyennes et petites productions de solutions d'emballage personnalisées et dessert une clientèle diversifiée dans les secteurs des produits laitiers, des produits chimiques domestiques, des produits alimentaires et nutraceutiques, des produits chimiques industriels et spécialisés, de l'eau et des boissons et des jus. CCC exploite aussi Envision Plastics, une importante entreprise de résines de post-consommation. Avec ses 63 usines de fabrication d'emballages de plastique rigide, deux usines de fabrication de résines recyclées et 2 600 employés, CCC possède un réseau intégré qui livre toujours des solutions fiables et économiques d'emballage et de résines recyclées pour répondre aux besoins d'une panoplie de clients. De son Studio PKGMC de pointe aux technologies de recyclage d'Envision Plastics, en passant par ses équipes de fabrication expérimentées à tous les points de son réseau, CCC produit des solutions performantes et économiques pour les applications les plus complexes. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.cccllc.com.

Personne-ressource :

Tib Holland, Directeur, marketing et communications

Consolidated Container Company

Tib.holland@cccllc.com

