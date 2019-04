Déclaration de l'Association canadienne des producteurs d'acier concernant les mesures de sauvegarde pour l'acier





OTTAWA, 29 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Catherine Cobden, présidente de l'Association canadienne des producteurs d'acier (ACPA), a publié la déclaration suivante suite à la décision du gouvernement sur les mesures de sauvegarde de l'acier:



« L'industrie sidérurgique canadienne est déçue de l'annonce du gouvernement de ne pas avoir mis en place des mesures de sauvegarde finales pour les sept produits d'acier. Plusieurs pays producteurs d'acier mettent en oeuvre des mesures similaires et l'incapacité du Canada à agir fait en sorte que nous sommes plus dangereusement exposés que jamais à la concurrence étrangère. »



« Sans les mesures de sauvegarde, il y aura des impacts négatifs importants sur l'industrie sidérurgique au Canada, tels que la perte potentielle de milliers d'emplois, ainsi que d'investissements prévus de 1,1 milliard de dollars et l'érosion de notre compétitivité. »

« Notre secteur est en crise en raison de la surcapacité mondiale d'acier, ainsi que les actions américaines tarifaires (232) et des mesures de sauvegarde mises en place dans d'autres juridictions. Il y a déjà des pertes d'emplois et les investissements vont ailleurs. Le gouvernement doit agir maintenant pour soutenir nos travailleurs et assurer notre viabilité économique continue. »

« Nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement pour trouver des moyens de relever les défis immédiats auxquels nous sommes confrontés. »

Contact médiatique

Catherine Cobden

Présidente de l'Association canadienne des producteurs d'acier

613-884-4856

c.cobden@canadiansteel.ca

Communiqué envoyé le 29 avril 2019 à 12:35 et diffusé par :