High Parktm Accroît sa capacité d'approvisionnement grâce à une licence de vente de Santé Canada

High Park Holdings Ltd. (" High Park "), filiale en propriété exclusive de Tilray, Inc. (NASDAQ:TLRY), a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu une modification de sa licence de traitement standard en vertu du Cannabis Act, la Loi sur le cannabis. La licence modifiée permet à High Park de vendre des produits finis de cannabis à partir de ses installations ultramodernes de London, en Ontario, à des distributeurs et détaillants autorisés par les provinces et les territoires du Canada.

Dirigée par une équipe d'experts de l'industrie responsable de l'innovation, de la recherche et du développement du portefeuille de produits de cannabis de High Park, l'usine de High Park London a été chargée de développer, de transformer et de vendre une vaste gamme de produits finis de marque en vertu des règlements actuels et futurs, notamment des produits alimentaires (comme les confiseries et les boissons), des produits topiques et des concentrés, exclusivement pour le marché canadien du cannabis pour adultes. Grâce à son nouveau permis de transformation modifié, High Park est autorisée à vendre à partir de ses installations de London du cannabis séché et des produits à base d'huile de cannabis - deux facteurs de forme actuellement autorisés par la réglementation de Santé Canada - ce qui accroît sa capacité à fournir des produits de cannabis pour adultes sur le marché canadien.

En avril 2018, High Park a annoncé un investissement initial pouvant aller jusqu'à 10 millions de dollars canadiens dans ses installations de 56 000 pieds carrés à London, avec possibilité d'expansion. Cette installation de traitement et de R-D travaille en collaboration avec les installations affiliées de High Park en Ontario : High Park Farms Ltd. (" High Park Farms "), une installation de culture et de transformation située à Enniskillen, en Ontario, et Natura Naturals Inc. (" High Park Gardens "), une installation de culture et de transformation située à Leamington, en Ontario, qui a été acquise par Tilray, Inc. en février 2019. High Park Farms a reçu sa licence de production initiale en avril 2018 et une licence de vente en septembre 2018 ; High Park Gardens a reçu sa licence de production initiale en septembre 2017 et sa licence de traitement en mars 2019.

High Park et ses sociétés affiliées ont honoré des accords d'approvisionnement et des bons de commande partout au Canada depuis la légalisation fédérale du cannabis pour usage adulte le 17 octobre 2018. High Park continuera d'offrir aux consommateurs une vaste gamme de produits de classe mondiale pour adultes à mesure qu'elle étendra sa chaîne d'approvisionnement et augmentera sa capacité de production au Canada.

"Ce changement de licence pour notre installation de London augmente la capacité de High Park d'offrir aux consommateurs une vaste gamme de produits destinés aux adultes, allant des fleurs séchées et des huiles aux facteurs de forme différenciés comme les produits comestibles, une fois que la réglementation le permettra", explique Greg Christopher, EVP Operations, Tilray et High Park. "Nous nous engageons à accroître notre chaîne d'approvisionnement et à étendre notre empreinte de production pour fournir au marché canadien du cannabis des produits de marque de la plus haute qualité."

High Park se réjouit à l'idée de partager davantage d'informations sur la recherche et le développement de son portefeuille de marques différenciées et sur l'expansion de sa capacité de production au cours des prochains mois.

Basée à Toronto et dirigée par une équipe ayant une expérience approfondie du cannabis et des marques grand public, High Park a été créée pour développer, produire, vendre et distribuer un portefeuille diversifié de marques et de produits de cannabis destinés aux adultes. High Park est une filiale en propriété exclusive de Tilray, Inc., un chef de file mondial de la culture, du traitement et de la distribution du cannabis.

Le présent communiqué de presse contient des "énoncés prospectifs" au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis et de l'"information prospective" au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, ou collectivement, des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que "peut", "pourrait", "serait", "envisage", "sera", "probable", "prévoir", "anticiper", "croire", "avoir l'intention", "projeter", "estimer", "prévoir" et autres expressions similaires, notamment des déclarations concernant les produits de cannabis de Tilray et High Park et le rendement futur de l'une de ses sociétés affiliées. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur et sont fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses de la direction à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements prévus, ainsi que d'autres facteurs que la direction juge pertinents et raisonnables dans les circonstances, notamment les hypothèses concernant les conditions actuelles et futures du marché, le contexte réglementaire actuel et futur et les approbations et permis futurs. Les résultats, le rendement ou les réalisations réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse et, par conséquent, vous ne devriez pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs et ils ne constituent pas une garantie de résultats futurs. Veuillez vous reporter à la rubrique "Facteurs de risque" du rapport trimestriel sur formulaire 10-Q de Tilray, qui a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission et des autorités canadiennes en valeurs mobilières le 25 mars 2019, aux hypothèses, incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs réels ou prévus diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés dans les déclarations prospectives. Tilray ne s'engage pas et décline expressément toute obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs qui sont inclus aux présentes, sauf en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières applicables.

