Mise à jour des inondations à Laval - Grande mobilisation pour faire face aux inondations





LAVAL, QC, le 29 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les travaux prévus en urgence ce week-end sur le nouveau pont de l'île Bigras, lesquels visent à rétablir un lien automobile dans les meilleurs délais, se sont déroulés avec succès. La liaison par train entre l'île Bigras et l'île Jésus est toujours assurée, et les citoyens bénéficient de la gratuité du transport entre les gares de train Île-Bigras et Sainte-Dorothée uniquement.

Le pont temporaire est toujours submergé et inaccessible, y compris pour les véhicules d'urgence. Suite aux travaux, le pont permanent sera ouvert à la circulation automobile le plus rapidement possible, au plus tôt à la mi-mai, si les conditions météorologiques restent favorables.

La Ville met également tout en oeuvre pour rétablir dans les meilleurs délais le lien piétonnier sans risquer la sécurité des citoyens.

Mobilisation impressionnante des citoyens

Plus de 500 bénévoles ont généreusement répondu à l'appel de la Ville hier pour participer à une corvée de remplissage de sacs de sable.

Grâce à ces bras supplémentaires, 75 000 sacs de sable ont ainsi été faits et distribués aux citoyens ou installés sur le terrain pour la protection des secteurs névralgiques et des infrastructures essentielles.

Les citoyens sont invités à rester à l'affût pour la grande corvée de nettoyage qui aura lieu ultérieurement et pour laquelle la mobilisation citoyenne sera plus que jamais nécessaire.

Interventions dans les zones enclavées

Les Forces armées canadiennes prêtent aujourd'hui main-forte aux autorités municipales en effectuant un repérage exhaustif des zones enclavées à l'aide de bateaux. Les équipes mixtes, constituées de policiers et de pompiers ou inspecteurs en prévention incendie, interviennent depuis hier dans l'ensemble de ces zones, à pied ou à bord d'embarcations nautiques, afin de s'assurer de la sécurité des citoyens restés sur place, de donner les recommandations d'usage en lien avec la prévention des intoxications au monoxyde de carbone et d'effectuer des évacuations d'urgence, si requis.

Consignes d'évacuation toujours en vigueur

Ordre d'évacuation, conformément à l'article 47 de la Loi sur la Sécurité civile, des personnes situées dans la partie sud-est de l'île Verte, résidentes aux adresses civiques 64 à 93 de la rue Comtois, jusqu'à nouvel ordre. Cet ordre d'évacuation touche 22 foyers.

Recommandation d'évacuation pour les résidents du reste des Îles-Laval, de l'île Roussin et des bâtiments situés dans la zone de planification des opérations A. Cette recommandation concerne environ 400 adresses.

La Ville rappelle aux citoyens d'aviser les autorités municipales, en téléphonant au 311, de l'endroit où ils pourront être contactés durant leur absence.

Quelques chiffres

78 familles évacuées, dont 8 partiellement

16 familles hébergées par la Croix-Rouge

160 bâtiments inondés

995 bâtiments touchés (eau sur le terrain, refoulement, inondation par la surface)

151 tronçons de rues inondés

Approximativement 700 adresses isolées par l'eau

8 sites de dépôt de sable en vrac renfloués quotidiennement :

Parc du Moulin (Saint-François)



Parc Berthiaume-Du Tremblay (Chomedey)

( )

Centre communautaire Jolibourg (Sainte-Dorothée)



Berge Couvrette, entre le 609 et le 625, chemin du Bord-de-l'Eau, côté nord (Sainte-Dorothée)

, entre le le 625, chemin du Bord-de-l'Eau, côté nord (Sainte-Dorothée)

Centre communautaire Accès (Laval-Ouest)

)

Station de production d'eau potable (Sainte-Rose)

)

Stationnement de la caserne 7 (Auteuil)

)

Station de pompage de la rue du Parc-des-Érables (Auteuil)

Disponibilités média

Point de presse le 29 avril, à 14 h, près du pont permanent de l'île Bigras (rendez-vous au coin de rue Dupont et terrasse Dupont)

Les demandes médias peuvent être envoyées par courriel à medias@laval.ca

Information en temps réel en ligne

Page Web dédiée aux inondations mise à jour chaque heure : www.inondations.laval.ca

Carte interactive des zones à risque d'inondation : https://vl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c444d2dd07224ebe8c2959fca9c3bfd2

Publications régulières sur les réseaux sociaux Facebook Ville de Laval page officielle et Twitter @laval311

Les experts surveillent de près la situation 24 heures sur 24 afin de détecter toute situation problématique. Les services d'urgence et le 311 sont prêts à répondre aux citoyens qui auraient des questions.

Nous demandons la collaboration des médias sur le terrain pour conserver une distance raisonnable de nos intervenants lors des procédures d'évacuation ou de toute intervention, ceci afin de respecter le secret professionnel les liant.

