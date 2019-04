Le gouvernement du Canada investit dans des laboratoires de recherche de haut niveau





SASKATOON, Saskatchewan, 29 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Canada compte plusieurs installations de recherche très performantes et de renommée internationale. Leurs chercheurs mènent des travaux dans des domaines de découverte et de recherche appliquée qui contribuent à accroître notre productivité économique et scientifique, bénéficiant ainsi à tous les Canadiens.



L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, a annoncé un investissement additionnel de 160 millions de dollars dans l'infrastructure de recherche par l'entremise du Fonds des initiatives scientifiques majeures de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI). Ce financement est le résultat d'un engagement pris dans le Budget de 2018 qui prévoyait un investissement historique de 4 milliards de dollars dans les gens et les espaces sur lesquels s'appuient la science et la recherche au Canada.

Cette annonce comprend un investissement immédiat de près de 40 millions de dollars pour appuyer les collaborations et la recherche internationale de pointe dans sept installations canadiennes d'importance nationale :

Le Centre canadien de rayonnement synchrotron est une installation de recherche nationale de l'Université de la Saskatchewan et le seul synchrotron au Canada. Cette installation produit la lumière la plus brillante au pays nécessaire pour mener des recherches novatrices en santé, en agriculture, en environnement et en matériaux avancés.



est une installation de recherche nationale de l'Université de la Saskatchewan et le seul synchrotron au Canada. Cette installation produit la lumière la plus brillante au pays nécessaire pour mener des recherches novatrices en santé, en agriculture, en environnement et en matériaux avancés. VIDO-InterVac est un chef de file mondial dans la recherche sur les maladies infectieuses et la mise au point de vaccins dans la lutte contre les agents pathogènes dangereux chez les animaux et les humains.



Ocean Networks Canada fournit des données ouvertes en temps réel par Internet des trois côtes canadiennes qui servent à évaluer l'état de l'océan et mieux comprendre la dynamique du fond marin à l'atmosphère. Son siège social se trouve à l'Université de Victoria.



SNOLAB est un laboratoire scientifique souterrain qui se spécialise dans la recherche sur les neutrinos et la physique de la matière noire. L'installation est située à deux kilomètres de profondeur dans une mine près de Sudbury, en Ontario. Elle permet aux scientifiques d'étudier la composition de l'Univers.



Situé à l'Université Laval, à Québec, le brise-glace de recherche NGCC Amundsen procure aux chercheurs canadiens et à leurs collaborateurs un accès sans précédent à l'océan Arctique.



Ocean Tracking Network est un réseau mondial de surveillance axé sur la gestion durable des océans et les espèces aquatiques. L'installation se trouve à l'Université Dalhousie.



Le Canada's National Design Network propose aux chercheurs des produits et des services pour concevoir, prototyper et tester leurs idées.

Ces installations de recherche de pointe font du Canada une destination de choix pour la recherche de calibre mondial et permettent à nos chercheurs de réaliser des découvertes fantastiques, de renforcer le tissu social et la compétitivité internationale du Canada en plus de contribuer à former la prochaine génération de personnel hautement qualifié.

- Honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports

L'appui du Canada aux initiatives scientifiques majeures assure l'excellence de la recherche de pointe. Elle nous permet de contribuer sur la scène internationale dans la recherche de solutions aux problèmes nationaux et mondiaux.

- Roseann O'Reilly Runte, présidente-directrice générale de la FCI

Cette augmentation importante du financement fédéral aux plus grandes installations scientifiques du pays est essentielle au succès du Canada en tant que chef de file mondial de l'innovation et de la découverte. Avec deux des sept installations et forte de sa recherche de pointe qui améliore la santé humaine et animale, l'agriculture et l'environnement, l'Université de la Saskatchewan est un établissement indispensable dans le monde.

- Peter Stoicheff , président de l'Université de la Saskatchewan

Dans le Budget de 2018, le gouvernement du Canada a accordé à la FCI la somme de 763 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2018-2019, et un financement permanent et stable de 462 millions de dollars par année d'ici 2023-2024. Ce financement stable dotera nos scientifiques, nos chercheurs et nos étudiants d'outils de pointe afin qu'ils disposent de laboratoires et d'installations d'avant-garde pour créer et innover.

La somme de 160 millions de dollars s'aligne étroitement sur la recommandation 6.10 du rapport du comité sur l'Examen du soutien fédéral aux sciences qui proposait que la FCI augmente son financement à un sous-ensemble d'installations financées par son Fonds des initiatives scientifiques majeures.

Les sept établissements reçoivent au total 39 786 705 de dollars pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2020.

Fondation canadienne pour l'innovation

Depuis plus de vingt ans, la FCI procure aux chercheurs les outils dont ils ont besoin pour voir grand et innover. Un système d'innovation robuste crée des emplois et des entreprises, améliore notre santé, assure un meilleur environnement et ultimement, favorise l'épanouissement des collectivités. Les investissements de la FCI dans les infrastructures de pointe des universités, des collèges, des hôpitaux de recherche et des établissements de recherche à but non lucratif du Canada permettent d'attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la prochaine génération de chercheurs et de soutenir la recherche de calibre mondial qui renforce notre économie et qui améliore la qualité de vie de tous les Canadiens.

