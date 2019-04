Le gouvernement du Canada investit dans une fromagerie coopérative afin de moderniser de l'équipement et de stimuler la croissance des marchés





ST-ALBERT, ON, le 29 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, a annoncé un investissement maximal de 1,5 million de dollars provenant du Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers lors d'une visite de la Fromagerie coopérative St-Albert. Les fonds serviront à moderniser de l'équipement, ce qui aidera l'entreprise à améliorer sa productivité et sa compétitivité.

Cette aide financière contribuera à la mise à niveau des installations de la Fromagerie St-Albert, qui comprendra de l'équipement ultramoderne, améliorera les opérations de l'usine et aidera à optimiser la valeur des sous-produits. Le nouvel équipement aidera à réduire les répercussions des pannes d'électricité et à bien gérer la ventilation et les taux d'humidité afin que la réfrigération fonctionne efficacement dans les entrepôts.

Citations

« Le gouvernement est fier d'appuyer la Fromagerie St-Albert dans leurs efforts pour moderniser leurs opérations. Cet investissement permettra d'augmenter leur production et de répondre à la demande croissante des consommateurs pour leurs excellents produits, tout en contribuant au maintien la vitalité économique de la région grâce à la création de bons emplois pour la classe moyenne. »

- Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'industrie laitière dynamique du Canada joue un rôle important dans la croissance économique de l'Ontario. Grâce à de l'équipement moderne conçu pour accroître la production et rendre les activités de transformation plus efficaces, la Fromagerie coopérative St-Albert sera en mesure de tirer parti de nouveaux débouchés et de répondre aux exigences croissantes du secteur. »

- Francis Drouin, député de Glengarry-Prescott-Russell

« La subvention obtenue apporte un support essentiel à notre coopérative pour appuyer nos efforts et nos investissements considérables qui sont nécessaires pour augmenter notre efficacité et notre compétitivité afin de se préparer aux nombreux défis et saisir les nouvelles opportunités dans le contexte de l'ouverture des marchés et de la consolidation de l'industrie laitière. Nous allons ainsi pouvoir continuer de produire et distribuer nos fromages St-Albert à la qualité et au goût exceptionnels fabriqués avec du lait pur canadien à 100 %, maintenir et créer des emplois pour une main d'oeuvre qualifiée et dévouée et continuer d'investir dans notre communauté comme nous l'avons fait depuis 125 ans. »

- Éric Lafontaine, Directeur général, Fromagerie coopérative St-Albert inc.

Les faits en bref

La Fromagerie coopérative St-Albert , qui a été créée en 1894, se spécialise dans la fabrication de fromage à partir de lait pur à 100 %. Elle est reconnue pour ses cheddars frais du jour, ses cheddars à poutine et ses cheddars affinés.

, qui a été créée en 1894, se spécialise dans la fabrication de fromage à partir de lait pur à 100 %. Elle est reconnue pour ses cheddars frais du jour, ses cheddars à poutine et ses cheddars affinés. L'industrie laitière joue un rôle important dans l'économie du Canada en y injectant 20,9 milliards de dollars grâce aux ventes des producteurs et des transformateurs alimentaires.

en y injectant 20,9 milliards de dollars grâce aux ventes des producteurs et des transformateurs alimentaires. En Ontario , plus de 150 transformateurs laitiers génèrent 6 milliards de dollars de ventes et plus de 8?600 emplois.

, plus de 150 transformateurs laitiers génèrent 6 milliards de dollars de ventes et plus de 8?600 emplois. À ce jour, 32 transformateurs laitiers ont été approuvés pour une aide financière estimée à plus de 34,7 millions de dollars provenant du Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers. Les fonds seront investis dans un large éventail de projets liés au fromage, au séchage du lait, au yogourt, à la crème et au beurre.

L'industrie laitière du Canada reçoit aussi l'aide du Programme d'investissement pour fermes laitières. À ce jour, le financement de 1?900 projets évalués à 129 millions de dollars a été approuvé, et ce, pour un large éventail de projets, que ce soit de petits investissements dans l'équipement de confort des vaches ou de gros investissements dans des systèmes de traite automatisée.

Liens connexes

