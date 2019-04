Finale nationale de Cégeps en spectacle - Caleb Amoussou reçoit le prix de la Fédération des cégeps





Montréal, le 29 avril 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la 40e finale nationale de Cégeps en spectacle, qui a eu lieu le 27 avril dernier au Cégep de Sorel-Tracy, M. Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps, a remis une bourse d'une valeur de 1500 $ à Caleb Amoussou, du Cégep Édouard-Montpetit.

Caleb Amoussou a présenté un excellent numéro d'humour dans la catégorie création qui a laissé une forte impression sur le public. Son charisme, son sens clair du spectacle ainsi que son professionnalisme ont concouru à séduire les membres du jury.

40 ans de talent et de passion?!

«?Les étudiantes et les étudiants qui participent année après année à Cégeps en spectacle, que ce soit lors de finales locales, régionales ou nationales, sont persévérants, passionnés, créatifs et talentueux. Il faut beaucoup de courage pour monter sur une scène et se laisser aller, peu importe le type de numéro. Depuis quarante ans, Cégeps en spectacle a vu naître plusieurs d'artistes québécois de grands talents et nous constatons avec bonheur que cet événement suscite toujours autant d'engouement?», a mentionné Bernard Tremblay.

Cégeps en spectacle, réalisé depuis 1979, célèbre cette année son quarantième anniversaire. Depuis ses débuts, ce concours fait vivre une expérience unique et hors du commun aux étudiantes et aux étudiants du réseau collégial en leur permettant de découvrir les arts de la scène ainsi que les métiers reliés au monde du spectacle. La Fédération des cégeps en profite pour souligner le travail colossal accompli par le personnel des cégeps pour l'organisation d'un tel événement ainsi que la qualité exceptionnelle du travail du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ) qui le produit depuis plus de 20 ans.

En tant que partenaire du RIASQ, la Fédération est fière de s'associer à leurs grands événements qui comprennent, outre Cégeps en spectacle, l'Intercollégial de théâtre, l'Intercollégial de danse, l'Intercollégial d'arts visuels, l'Intercollégial de cinéma étudiant, le Circuit d'improvisation du RIASQ, le Concours intercollégial d'écriture dramatique l'Égrégore et Reporters en spectacle.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de services aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.qc.ca.

