Annonce des tout derniers développements d'assyst, la solution de gestion des opérations informatiques d'Axios Systems sur le salon SITS19





ÉDIMBOURG, Écosse, 29 avril 2019 /PRNewswire/ -- Axios Systems, un grand fournisseur de solutions de gestion des services informatiques (ITSM) et de gestion des opérations informatiques (ITOM), va présenter les tout derniers développements dont a bénéficié assyst, sa solution de gestion des opérations informatiques, à l'occasion du SITS19 qui se tient à Londres cette semaine.

Se déroulant à l'ExCeL Arena à Londres les 1er et 2 mai, le SITS est l'évènement le plus important du Royaume-Uni pour les professionnels des centres d'assistance et du support informatique, qui attire plus de 75 exposants. Axios Systems sera présent sur le stand 550 pendant les deux jours.

Solution ITSM et ITOM tout-en-un, assyst relève les défis informatiques courants tels que l'amélioration de l'efficacité, le renforcement de la sécurité et l'augmentation du retour sur investissement, tout en accompagnant les entreprises dans leur processus de transformation numérique.

La dernière version de la solution ITOM assyst est axée sur trois aspects fondamentaux : l'expérience des employés, la découverte et la gestion des postes de travail d'entreprise (endpoints), ainsi que le soutien et la sécurité des plateformes.

Pour répondre à la demande croissante de son offre sur différents territoires et régions du globe, la version 5 d'assyst propose désormais d'autres langues, dont le français. Cette amélioration vient compléter la stratégie d'Axios Systems visant à apporter son soutien à des domaines où les exigences réglementaires sont généralement strictes, comme les administrations ou les organismes publics.

La découverte et la gestion des postes de travail d'entreprise ont été renforcées dans la nouvelle version, grâce à une prise en charge plus approfondie des derniers systèmes d'exploitation, des derniers types de dispositifs (y compris les clients légers) et à une prise en charge supplémentaire du système d'exploitation Apple MAC OS.

Des améliorations ont également été apportées à la sécurité, à l'évolutivité et aux performances d'assyst, notamment un nouvel agent Windows, la prise en charge du format HTML5, le chiffrement AES et la dernière version de MySQL, ainsi qu'à la gestion des accès privilégiés pour protéger les comptes informatiques requis par la solution ITOM assyst.

Steve Spratt, directeur de l'exploitation d'Axios Systems a déclaré : « La dernière version continue de démontrer l'engagement d'Axios envers la facilité d'utilisation dans une large gamme de types de dispositifs permettant à nos clients de comprendre véritablement ce dont ils disposent et ce qu'ils peuvent commencer à optimiser ».

À propos d'Axios Systems

Axios Systems s'engage à fournir d'innovantes solutions de gestion des services informatiques (ITSM) et de gestion des opérations informatiques (ITOM) qui aident les clients non seulement à améliorer leurs opérations d'infrastructure, mais aussi à enrichir la prestation de services dans toutes les fonctions de l'entreprise, notamment les Ressources humaines, la gestion des installations et les finances. Les principaux analystes et leur clientèle mondiale reconnaissent Axios comme un acteur mondial de premier plan qui est axé à 100 % sur les technologies de gestion des services.

assyst, le logiciel pour entreprises d'Axios, est une solution intégrale clé en main, conçue pour transformer les départements informatiques en équipes de service client rentables et centrées sur les besoins des métiers. assyst apporte une valeur ajoutée tangible à l'organisation de chaque client en s'appuyant sur le cadre de travail ITIL® et les concepts bimodaux pour les aider à relever les défis de leurs entreprises.

assyst est homologué par PinkVERIFYtm sur chacun des 16 processus ITIL® et Axios est le premier fournisseur à réaliser cette performance avec une solution complète prête à l'emploi.

Axios occupe une place unique sur le marché par rapport à des concurrents comme ServiceNow, Cherwell et BMC qui fournissent une approche de plate-forme de développement pour mettre au point des fonctionnalités et les activer dans une solution « adaptée à l'objectif » déjà existante.

Pour en savoir plus, veuillez visiter notre site web à l'adresse : http://www.axiossystems.com/.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/878931/ITOM.jpg

Communiqué envoyé le 29 avril 2019 à 11:22 et diffusé par :