Le lieu de fondation de Montréal plus vivant que jamais !





Nouveau spectacle multimédia Générations MTL et exposition Les Bâtisseurs de Montréal

MONTRÉAL, le 29 avril 2019 /CNW Telbec/ - Pointe-à-Callière est fière d'offrir aux Montréalais et aux visiteurs une toute nouvelle expérience multimédia spectaculaire sur l'histoire de Montréal. Projeté dans une salle unique au monde, sur une installation scénique de 390 mètres carrés qui surplombe des vestiges archéologiques, le spectacle Générations MTL combine prouesse technologique et sensibilité artistique pour donner vie à l'histoire de la métropole. Présenté dans la Salle multimédia Hydro-Québec, le spectacle est une introduction incontournable à la visite de Pointe-à-Callière, lieu de fondation de Montréal.

Réalisé par la firme TKNL, le spectacle plonge les visiteurs dans une impressionnante expérience sonore et visuelle immersive et invite à la découverte des moments phares du développement de la ville et de ce qui fait de Montréal un carrefour humain, économique et culturel si distinctif. Tout au long du récit, ponctué de jeux de lumières, d'animation, de projections d'extraits d'archives audio et vidéo, six Montréalais remontent le temps en racontant leur Montréal et celui de leurs ancêtres. À leur manière, ils présentent et représentent le passé et le présent de la ville et démontrent que notre histoire se transmet aussi de génération en génération. Ils font revivre notamment l'arrivée de Paul Chomedey et de Jeanne-Mance en Nouvelle-France et celle des Filles du Roy, la Grande Paix de 1701, les Rébellions des patriotes de 1837, l'inondation de 1886, la révolution industrielle et la Grande Crise. Ils souligneront l'impact de femmes inspirantes sur le développement de la ville, la passion des Montréalais pour le hockey et la culture jazz, l'évolution des relations entre les communautés francophones et anglophones et l'apport des nouveaux arrivants d'hier à aujourd'hui. Le spectacle juxtapose des décors contemporains et leur pendant historique, ce qui nous rappelle que l'histoire est autour de nous, sous nos pieds, dans le tissu de la ville, dans nos rues et quartiers, et dans la pierre des immeubles.

« Raconter une histoire aussi riche que celle de Montréal en 17 minutes, c'est un réel tour de force », explique Francine Lelièvre, directrice générale de Pointe-à-Callière. « Au-delà des faits historiques marquants de la Ville, nous voulions que le spectacle Générations MTL puisse mettre en valeur les couleurs de Montréal, sa diversité, et ce qui en fait une métropole aussi particulière. L'objectif du spectacle est d'émouvoir, d'émerveiller, de piquer la curiosité et de donner envie aux Montréalais ou aux touristes d'en apprendre plus sur la métropole à travers les expositions de Pointe-à-Callière ou en se promenant sur la rue », ajoute-t-elle.

Nouveauté : une exposition sur Les Bâtisseurs de Montréal

Les visiteurs pourront enrichir leurs connaissances sur la métropole grâce à l'exposition Les Bâtisseurs de Montréal qui met en valeur un lieu hautement symbolique : la première place du marché. Un parcours chronologique permet de retracer les grands moments de l'histoire de Montréal jusqu'à aujourd'hui ainsi que des faits moins connus, comme l'inauguration d'un chemin de fer sur un pont de glace en 1880 ou la grève des midinettes en 1937.

L'exposition Les Bâtisseurs de Montréal présente également une émouvante galerie de portraits contenant un peu plus d'un millier de visages de Montréalais qui expriment des moments significatifs de leur histoire personnelle ou celle de leur famille. Créée grâce à la participation citoyenne, cette galerie est à l'image des origines diverses des familles montréalaises. Nous pourrons retrouver plusieurs de ces familles, dans les bornes de recherches généalogiques interactives qui permettront aux visiteurs de retrouver leur patronyme parmi la banque de 22 000 noms de famille enregistrés à Montréal entre 1620 et 1937. Au coeur de l'exposition, on retrouve la crypte archéologique qui permet de revivre l'histoire de la place du Marché avec authenticité à travers ses vestiges, grâce à une mise en lumière impressionnante et différents artéfacts in situ replacés dans leur contexte d'origine. Cinq maquettes incrustées dans le sol sous des panneaux de verre permettent aussi de remonter dans le temps et d'avoir un aperçu de la place du marché à différentes époques. Ces reconstitutions à l'échelle nous permettent de retourner en 1350, lorsqu'il s'agissait d'un lieu de rencontre pour les Premières Nations, jusqu'en 1872, alors que Montréal était la métropole canadienne.

Finalement, alors que le Musée innovait en 1992 avec ses premiers personnages historiques virtuels, Pointe-à-Callière s'est appuyé sur les développements récents en reconnaissance vocale, en intelligence artificielle et en animation 3D en temps réel afin d'offrir une expérience complètement renouvelée. Ainsi, madame Élisabeth Bégon, son amie madame Mater et le marquis de La Galissonnière ramènent les visiteurs sur la place du marché en 1749 afin de discuter avec eux de leur réalité et du quotidien de l'époque. Quel genre d'éducation recevaient les enfants à l'époque, quel était le rôle des femmes au 18e siècle ou comment se rendait-on de Montréal jusqu'à Québec ? Les trois personnages historiques virtuels pourront satisfaire la curiosité des visiteurs sur de nombreux sujets.

Un Musée qui se renouvelle sans cesse

Le nouveau spectacle Générations MTL et le renouvellement de l'exposition Les Bâtisseurs de Montréal s'ajoutent aux nouveautés présentées en 2017, lors du 375e anniversaire de Montréal. Pointe-à-Callière avait inauguré un nouveau pavillon, le Fort de Ville-Marie - Pavillon Québecor et son exposition permanente Ici a été fondée Montréal, en plus du Collecteur de mémoires, une expérience lumineuse et sonore créée par Moment Factory dans le premier égout collecteur de Montréal. « Au fil du temps et des découvertes, nos connaissances se développent sur l'histoire et les attentes des visiteurs changent aussi. Nous nous faisons un devoir à Pointe-à-Callière de nous renouveler sans cesse pour offrir aux Montréalais de nouvelles perspectives sur l'histoire de leur ville, tout cela dans une expérience muséale originale, qui met à profit les plus récentes technologies », explique la directrice générale du Musée.

Quelques chiffres et faits intéressants sur le spectacle multimédia Générations MTL La salle est un lieu historique en soi : on y trouve les vestiges du premier cimetière catholique de Ville-Marie (1643), les fondations du bâtiment Berthelet , de la maison Papineau et celles du Royal Insurance Building (1861-1951) mis en valeur lors de fouilles archéologiques qui ont eu lieu de 1989 à 1991.

Les six Montréalais racontant l'histoire de Montréal sont interprétés par les comédiens Charles Buckell-Roberston, Julian Casey, Élodie Grenier (Passe-Partout), Yardly Kavanagh, Tony Robinow et Satine Scarlett-Montaz.

Les surfaces de projection sont constituées de plus de quarante segments morcelés de formats divers couvrant ainsi près de 4 200 pieds carrés, soit 390 mètres carrés.

Chacun des écrans fragmentés, est entouré de traits lumineux constitués de bandes DEL munies de lentilles diffusantes .

Des écrans miroirs prolongent les projections sous la forme d'images poétiques et des tulles permettent de créer des effets de transparence.

22 projecteurs vidéo parfaitement synchrones et fonctionnant à l'unisson sont requis pour couvrir toutes les surfaces.

On trouve 33 177 600 pixels sur l'ensemble des écrans de projection.

Une correction optique complexe de parallaxe a été apportée aux images pour leur permettre d'apparaître sans aucune distorsion.

De nombreuses animations 3D et des effets de projection architecturale parsèment le spectacle.

Durée de 17 minutes , présenté en français et en anglais, à chaque demi-heure dans les heures d'ouverture du Musée.

Une scène amovible activée par un bras hydraulique peut se déployer au-dessus des vestiges, créant un environnement saisissant pour les présentations corporatives .

144 visiteurs peuvent visionner le spectacle au même moment.

Des partenaires importants

Le spectacle multimédia Générations MTL est un projet financé par la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, Hydro-Québec et la Fondation Pointe-à-Callière.

À propos de Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

Pointe-à-Callière, lieu de fondation de Montréal, est le plus grand musée d'histoire de Montréal. Érigé sur une concentration de sites historiques et archéologiques d'envergure nationale, le complexe muséal a pour mission de faire connaître et aimer l'histoire de la métropole du Québec et de tisser des liens avec les réseaux régionaux, nationaux et internationaux.

Pointe-à-Callière est subventionné par la Ville de Montréal.

Des photos et des extraits vidéo du spectacle multimédia Générations MTL ainsi que des photos de l'exposition Les Bâtisseurs de Montréal sont disponibles en ligne au http://bit.ly/PACMultimedia ou sur demande.

Des fiches d'informations sur les aspects plus techniques du spectacle multimédia et de l'exposition sont aussi disponibles au : www.pacmusee.qc.ca/medias

SOURCE Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

Communiqué envoyé le 29 avril 2019 à 11:15 et diffusé par :