Gautam Bhandari et Adil Rahmathulla sont nommés associés directeurs par I Squared Capital





Le conseil d'administration d'I Squared Capital a annoncé la désignation de Gautam Bhandari et Adil Rahmathulla aux postes d'associés directeurs. Sadek Wahba, président et associé directeur d'I Squared Capital, a déclaré : « C'est un grand plaisir, à la fois personnel et professionnel, de procéder à cette annonce. Nous nous connaissons depuis plus de 14 ans et, avec nos collègues, nous avons fait d'I Squared Capital une plateforme dynamique comptant plus de 13 milliards de dollars d'actifs en gestion. L'étape suivante présente de formidables opportunités de croissance et j'ai hâte de travailler avec Gautam et Adil au cours des années à venir afin de mettre en oeuvre notre stratégie à long terme. »

I Squared Capital est un gestionnaire d'investissements dans les infrastructures, indépendant et d'envergure internationale, spécialisé dans le domaine de l'énergie, des services publics, des télécommunications et des transports aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe et en Asie. Basée à Miami, la société dispose également de bureaux à Hong Kong, Houston, Londres, New Delhi, New York et Singapour.

