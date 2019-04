Le gouvernement du Québec soutient le Défi sportif AlterGo





MONTRÉAL, le 29 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, M. Samuel Poulin, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ainsi que le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, M. Lionel Carmant, sont fiers de soutenir le 36e Défi sportif AlterGo. Cette activité se déroule du 26 avril au 5 mai sur six sites à Montréal et sur la Rive-Sud.

L'événement Défi sportif AlterGo consiste en une compétition internationale annuelle à laquelle participent plus de 6?000 athlètes présentant diverses incapacités et dont la majorité provient du Québec. Le projet rassemble à la fois des athlètes internationaux de haut niveau et de jeunes athlètes d'âge scolaire (du primaire et du secondaire) de partout au Québec.

Le gouvernement du Québec octroie à l'événement une aide financière de plus de 317 000 $. Un montant de 187 500 $ provient du Secrétariat à la jeunesse via la Stratégie d'action jeunesse 2016-2021. Pour sa part, le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 100 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur octroi un montant de 25 000 $ provenant du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux au World Open Boccia qui a lieu dans le cadre du Défi sportif AlterGo. L'Office des personnes handicapées du Québec soutient pour sa part l'événement par une aide financière d'un montant de 4 800 $.

Citations :

«?Le Défi sportif AlterGo est un événement exceptionnel qui permet non seulement à de jeunes ayant des défis d'acquérir de saines habitudes de vie, mais également de grandir en confiance et en fierté. Ces jeunes sont de merveilleux exemples de détermination et je tiens à féliciter chacun d'eux pour leur accomplissement lors du Défi sportif AlterGo. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

« Contribuant au développement de milliers de jeunes athlètes handicapés, le Défi sportif AlterGo contribue à positionner Montréal comme ville avant-gardiste en matière d'accessibilité universelle. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cet événement qui participe au développement du sport adapté et à la sensibilisation des jeunes à l'inclusion des personnes handicapées. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le Défi sportif AlterGo prouve hors de tout doute que le sport et l'activité physique sont ouverts à toutes et à tous et qu'il faut continuer sans relâche à en faire la promotion. Des élèves du primaire jusqu'aux athlètes internationaux de haut niveau, les participantes et participants aux différentes compétitions feront la démonstration de leur talent et de leur détermination exemplaire dans un spectacle haut en couleur. C'est un honneur pour notre gouvernement de soutenir un événement aussi rassembleur. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Je suis fier de prendre part à cet événement qui vise à accroître la participation des jeunes handicapés à des activités sportives et à mettre en lumière leurs capacités et leur désir de dépassement. Ces athlètes sont une véritable source d'inspiration et de fierté : ils montrent la voie à l'ensemble de notre société quant aux bienfaits de l'activité sportive pour tous, mais surtout, ils démontrent que la différence n'est jamais un obstacle. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Fait saillant :

Défi sportif AlterGo est un organisme sans but lucratif regroupé au sein de la structure AlterGo. L'organisme a pour mission de promouvoir le sport adapté et les saines habitudes de vie chez les personnes handicapées.

