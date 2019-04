L'Australienne Aussan Laboratories se tourne vers Axter Agroscience comme distributeur canadien





Les deux produits phares d'Aussan Laboratories, le CropBioLifeTM et le L20TM viennent bonifier la gamme des produits offerts par Axter Agroscience à travers le Canada

MONT-ST-HILAIRE, QC, le 29 avril 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec plaisir que M. Pierre Migner agr, président d'Axter Agroscience inc, annonce un accord de distribution pan-canadien pour les produits phares de la multinationale australienne Aussan Laboratories, soit le CropBioLifeTM et le L20TM.

Ces produits foliaires contenant des flavonoïdes se distinguent par leur capacité à répondre aux besoins spécifiques des plantes quant à la gestion des stress abiotiques (sécheresse, gel, salinité...), optimisant l'absorption et l'utilisation des nutriments. Axter Agroscience ajoute ainsi des nouveaux produits de qualité à l'efficacité prouvée (voir énoncés 1 & 2) provenant des différents axes de développement des biostimulants.

Au cours des dernières années, Axter a graduellement élargi son offre pour y inclure des produits répondant à la demande croissante pour des solutions minimisant les effets négatifs sur l'environnement, comme les biostimulants naturels non-toxiques. En plus de ses propres produits, la qualité du réseau de distribution d'Axter fait de l'entreprise un partenaire de choix pour les entreprises à l'international souhaitant accroitre l'utilisation de leurs produits en sol canadien.

« L'entente que nous annonçons aujourd'hui témoigne du rôle croissant joué par Axter et confirme la reconnaissance de l'industrie agricole au Canada et à l'international de ses produits et de son réseau de distribution. L'ajout, au cours des dernières années, des biostimulants à notre offre globale s'est avéré une décision judicieuse considérant l'évolution des pratiques dans les champs », de mentionner Pierre Migner, agr, président d'Axter Agroscience inc.

« Aussan Laboratories est fier de s'associer à Axter Agroscience. Nos deux entreprises profitent d'une relation de valeur grâce à leur personnel professionnel à travers le Canada ainsi que leur groupe technique solide et leur portefeuille de produits de première classe. Pour nos clients, les producteurs, cela représente un service exceptionnel et des résultats en constante amélioration quant à la qualité, au rendement et aux marges bénéficiaires. Ce sont des partenaires de ce calibre que recherche Aussan ». Robert F. Lee, eng. Laboratoires Aussan Laboratories Inc.

À propos d'Axter Agroscience inc.

Fondée en 1982, l'entreprise privée Axter Agroscience a amorcé en 2012 une modification importante et complémentaire de ses produits de base, en mettant les biostimulants au coeur de ses activités de recherche et développement. En 2016, le travail inlassable de son équipe de R & D et les résultats encourageants obtenus sur le terrain ont aiguillonné le développement d'une nouvelle génération de biostimulants et donné naissance à plusieurs nouvelles découvertes que la société dévoilera sous peu. Pour plus d'informations sur Axter Agroscience et ses produits, visitez le site http://www.axter.ca.

Énoncé 1:

18 essais menés en Ontario avec une augmentation moyenne des rendements de 198.34 kg/ha lorsque le CropBioLife est ajouté au fongicide utilisé par le producteur.

Énoncé 2:

À un prix de 250 $/tm pour le blé, cela représente une augmentation de revenus de 49,58 $/ha pour l'agriculteur.

