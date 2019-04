Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles - Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail : « S'outiller. Prévenir. »





QUÉBEC, le 29 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail 2019 arrive à grands pas. Le 1er mai prochain, un millier d'employeurs, de travailleurs et travailleuses, et de spécialistes en prévention des accidents du travail sont attendus au Centre des congrès de Québec pour une journée de conférences et de découvertes. Serez-vous du nombre? Coup d'oeil sur les incontournables de cet événement printanier.

Un événement accessible et innovant

Organisé par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), le Grand Rendez-vous s'adresse tant aux PME qu'aux grandes entreprises et aux organisations en quête de solutions adaptées à leur réalité.

« En prévention, soutenir les milieux de travail dans la prise en charge de la santé et la sécurité du travail est l'une de nos grandes priorités », rappelle d'emblée Manuelle Oudar, présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la CNESST. « Au fil des ans, le Grand Rendez-vous, notre événement phare à Québec, n'a cessé d'évoluer et de se renouveler. Il est aujourd'hui un lieu d'échange et d'apprentissage pour tous ceux et celles qui croient à l'importance de mieux s'outiller pour mieux prévenir. »

Bien sûr, tous les milieux de travail doivent composer au quotidien avec différents enjeux de rentabilité et de compétitivité. Pour Mme Oudar, ces impératifs peuvent - et doivent - aller de pair avec la prévention des accidents. « Dans un monde du travail en constante évolution, offrir un milieu sain et sécuritaire fait partie de ces atouts que chaque entreprise doit préserver et mettre en valeur ».

Entre autres au programme cette année...

Un salon d'exposition ouvert GRATUITEMENT au grand public, avec :

près de 100 fournisseurs de produits et services destinés aux entreprises de toutes tailles;



des spécialistes de la CNESST sur place pour répondre aux questions sur la santé et la sécurité du travail ainsi que sur les normes du travail et l'équité salariale;



des démonstrations et des activités interactives;

Un colloque avec 15 conférences au choix ($) sur les meilleures pratiques et les innovations en santé et sécurité du travail. Parmi les thèmes abordés : l'industrie 4.0, les mythes sur la santé et la sécurité du travail, les risques associés aux lasers, le cadenassage d'équipement mobile, et plus encore;

Une conférence de Mylène Paquette, navigatrice ayant traversé l'Atlantique à la rame en solitaire, offerte GRATUITEMENT en ouverture de l'événement. Laissez-vous inspirer par cette aventure humaine qui va bien au-delà de l'exploit sportif!

Vers une valeur de société

Combiné aux actions de sensibilisation menées auprès du public par la CNESST et ses partenaires, le Grand Rendez-vous est source d'inspiration pour l'adoption de comportements toujours plus sécuritaires au travail.

Avec sa programmation unique et diversifiée, l'événement permet d'ailleurs à la CNESST de rejoindre chaque année sa clientèle. « Des hommes et des femmes, qui souhaitent avoir un réel impact sur leurs collègues, sur leur personnel. Grâce à cette prise de conscience, à cette volonté palpable, la santé et la sécurité du travail deviendra une valeur de société », de conclure Mme Oudar.

Information et inscription

grandrendezvous.com

Source : Direction générale des communications

CNESST

Téléphone : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Communiqué envoyé le 29 avril 2019 à 10:00 et diffusé par :