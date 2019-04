Le gouvernement du Canada attribue un contrat pour la fourniture de quatre gros remorqueurs navals





GATINEAU, QC, le 29 avril 2019 /CNW/ - Tel qu'il s'y est engagé dans la Stratégie nationale de construction navale, le gouvernement continue de doter la Marine royale canadienne des navires dont elle a besoin pour servir la population canadienne, tout en revitalisant notre industrie maritime et en générant des emplois et de la prospérité pour les collectivités de l'ensemble du pays.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie?--?Les Îles-de-la-Madeleine, a annoncé que Services publics et Approvisionnement Canada attribuait, au nom de la Défense nationale, un contrat de 102 millions de dollars (taxes comprises) à Industries Océan inc., de L'Isle-aux-Coudres (Québec), pour la fourniture de quatre remorqueurs.

Ces nouveaux remorqueurs permettront de fournir des services de remorquage, des services de lutte contre les incendies et d'autres services essentiels aux Forces maritimes de l'Atlantique et aux Forces maritimes du Pacifique. Ils remplaceront les cinq gros remorqueurs de la classe Glen dotés d'équipages civils ainsi que deux bateaux de sauvetage de la classe Fire.

Ce contrat permettra de maintenir ou de créer jusqu'à 140 emplois chez Industries Océan inc. et ses sous?traitants.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir aux membres de la Marine royale canadienne les navires dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur travail important. L'annonce d'aujourd'hui est un autre bel exemple de la façon dont la Stratégie nationale de construction navale favorise la prospérité et la création d'emplois dans les collectivités d'un bout à l'autre du pays, y compris au Québec. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre du Revenu national et députée de Gaspésie?--?Les Îles-de-la-Madeleine

« Les gros remorqueurs sont une composante essentielle de la flotte auxiliaire qui appuie la Marine royale canadienne. Ils aident nos navires de guerre lorsqu'ils arrivent à quai après avoir participé à des opérations ou qu'ils partent en vue d'appuyer nos alliés. Le gouvernement du Canada fournit à la Marine royale canadienne l'équipement dont elle a besoin pour accomplir les missions que nous lui confions. De plus, ce contrat de défense visant la construction de quatre gros remorqueurs au Canada contribuera à la croissance de notre économie et au renforcement de la classe moyenne. »

L'honorableHarjit S. Sajjan

Ministre de la Défense nationale

« Nous sommes très heureux de l'obtention de ce contrat pour réaliser ce projet à notre chantier de l'Isle-aux-Coudres, dans la région de Charlevoix. Bien que nous y ayons construit une multitude de navires, c'est le contrat le plus important jamais remporté par Industries Océan Inc. Aujourd'hui, c'est notre expertise pointue en tant que constructeur et opérateur de remorqueur portuaire qui est reconnue par le gouvernement fédéral. Nous avons travaillé avec acharnement afin de présenter une offre compétitive au gouvernement fédéral et nous sommes heureux que ces efforts se concrétisent en ces premières retombées économiques importantes pour notre entreprise en lien avec la Stratégie nationale de construction navale. »

Jacques Tanguay

Président et chef de la direction du Groupe Océan

Les faits en bref



Deux de ces remorqueurs seront livrés à la Base des Forces canadiennes (BFC) Esquimalt en Colombie?Britannique. Les deux autres seront livrés à la BFC Halifax en Nouvelle-Écosse.

Les deux premiers remorqueurs doivent être livrés en 2021. Les deux autres seront livrés en 2023.

Le Canada exige la participation d'entreprises autochtones sous la forme d'un marché réservé facultatif correspondant à 1 % de la valeur du contrat.

