Les journalistes doivent pouvoir assister aux rencontres d'information sur les inondations

QUÉBEC et MONTRÉAL, le 29 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) appelle les municipalités aux prises avec des inondations printanières, notamment en Beauce, à permettre aux journalistes d'assister aux rencontres d'information citoyennes qui se déroulent ces jours-ci sur leur territoire.

Ces derniers jours, des rencontres ont eu lieu dans quelques municipalités avec des représentants du ministère de la Sécurité publique dans le but d'informer les citoyens du programme d'aide aux sinistrés du gouvernement du Québec.

Or, les autorités municipales ont interdit aux journalistes d'assister à ces rencontres, notamment à Beauceville et Vallée-Jonction. La municipalité de Sainte-Marie a annoncé la semaine dernière cette même décision en prévision de sa rencontre d'information prévue aujourd'hui.

La FPJQ estime que la présence de journalistes à ces rencontres est essentielle pour informer les sinistrés sur la situation en cours, comprendre leurs préoccupations et les réponses qui leur sont offertes. Cette présence est d'autant plus nécessaire que les sinistrés n'ont pas tous le loisir d'assister à ces rencontres et ont droit d'être informés sur ce qui s'y dit.

Depuis le début de ces inondations sans précédent, les journalistes de tous les médias se sont efforcés de livrer de l'information dans le meilleur intérêt du public. Les municipalités touchées ont très bien collaboré jusqu'ici et la FPJQ les enjoint à poursuivre dans cette direction en ouvrant la porte des rencontres d'informations aux journalistes.

Il en va de la qualité et de la profondeur de la couverture médiatique, ainsi que du droit du public à l'information.

