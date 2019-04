Convocation aux médias - Première pelletée de terre





Inauguration du chantier de Victoria sur le parc, la plus haute tour résidentielle à Montréal

MONTRÉAL, le 29 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités a? une conférence de presse à l'occasion de la première pelletée de terre du projet immobilier Victoria sur le parc.

Rappelons que cette tour de 58 étages, dessinée par les concepteurs d'IBI et de Béïque Legault Thuot, est destinée à devenir un véritable village vertical. Elle sera bordée par un parc, dont l'aménagement a été confié à l'architecte Claude Cormier. Ce nouveau parc reliera le futur édifice au nouveau siège social de la Banque Nationale, qui s'installera à l'intersection de la rue Saint-Jacques et du boulevard Robert-Bourassa.

L'événement aura lieu le mardi 30 avril 2019 à 10h au bureau des ventes situé au 700, rue St-Jacques en présence, notamment, de la famille Broccolini, de Monsieur René Demers, Vice-président associé, Financement immobilier, Banque Nationale du Canada, de Monsieur Robert Beaudry, conseiller du district de Saint-Jacques et responsable du développement économique et commercial, du design et de l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal, et de Monsieur André Boisclair, président-directeur général à l'Institut du développement urbain du Québec (IDU).

Date : Le mardi 30 avril 2019



Heure : 10 h



Ou? : Bureau des ventes situé au 700, rue St-Jacques,

à l'intersection des rues St-Jacques et Gauvin

Merci de confirmer votre présence a? ggouin@teslarp.com

