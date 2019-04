Étude sur la relève entrepreneuriale - Une préoccupation à dimension humaine





QUÉBEC, le 29 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ), Raymond Chabot Grant Thornton et Desjardins ont dévoilé les résultats révélateurs d'une étude économique visant à documenter les impacts du retard en relève entrepreneuriale dans l'agglomération de Québec. Le portrait de la problématique a été établi en fonction d'une consultation effectuée sous forme de sondage électronique administré par Léger auprès des membres de la CCIQ, de ceux de Desjardins et des clients de Raymond Chabot Grant Thornton et de certains de leurs partenaires, du 25 janvier au 25 février 2019. Le taux de réponse est de 11 % sur un échantillonnage de 1 827 entrepreneurs.

« Bien que nous connaissions des succès en relève entrepreneuriale dans l'agglomération de Québec, force est de constater un retard dans la mise en place des plans de relève entrepreneuriale. L'étude révèle que les investissements, freinés par ce retard, représentent 97 M$, alors que l'impact économique total se situe à près de 200 M$. Nous souhaitons mieux accompagner les entrepreneurs dans ce processus et c'est pourquoi cette étude amène des pistes de solution intéressantes. La CCIQ entend assumer un leadership fort en rassemblant tous les intervenants autour d'une même table, afin d'assurer la pérennité des entreprises dans la région », soutient Julie Bédard, présidente et chef de la direction de la CCIQ.

« Pour assurer la pérennité de nos entreprises, les investissements doivent être au rendez-vous, même à l'approche d'un transfert. Plus de la moitié des dirigeants (54 %) confirment que les investissements sont affectés en contexte de relève, ce qui mine le développement de nos entreprises. Il faut que les entrepreneurs puissent continuer d'investir. Pour cela, ils doivent bien connaître tous les programmes mis à leur disposition pour réussir leur plan de relève, en plus de bénéficier d'une équité fiscale au moment de la transaction, ce qui n'est toujours pas le cas au fédéral lorsque l'on vend à un membre de la famille, par exemple. Les aspects humains sont également très importants dans la planification de la relève, même plus que ceux financiers et fiscaux pour 76 % des dirigeants sondés. C'est d'ailleurs pourquoi notre équipe s'affaire quotidiennement, depuis plusieurs années, à mettre en pratique auprès des cédants et des releveurs une approche intégrée de la relève qui tient compte de tous les aspects humains, psychologiques, légaux, financiers et fiscaux », ajoute Éric Dufour, vice-président, associé et leader national en relève entrepreneuriale chez Raymond Chabot Grant Thornton.

« Le résultat de l'étude est préoccupant, du fait que 93 % des répondants entre 45 et 55 ans ne connaissent aucun programme financier disponible. Pourtant, le financement est une étape cruciale pour la réussite du processus de transfert. En effet, il permet non seulement au cédant de sécuriser ses besoins financiers en lien avec son plan de retraite, mais aussi à la relève de réaliser son rêve d'acquérir une entreprise et la faire grandir. Desjardins compte s'attaquer vigoureusement à cette problématique », souligne Richard Quinn, directeur principal en transfert d'entreprise chez Desjardins.

Portrait de la problématique et analyse des impacts

Parmi les répondants, 76 % se préoccupent d'aspects autres qu'uniquement financiers et fiscaux :

Lorsqu'interrogés sur les raisons qui les incitent à réfléchir à la relève entrepreneuriale, 74 % des répondants de 55 ans et plus et 50 % de ceux de 35 à 55 ans expriment leur envie de ralentir. Le goût d'avoir une meilleure qualité de vie est donc plus étendu;

La pénurie de main-d'oeuvre et les défis de gestion des nouvelles générations sont également des enjeux importants qui ralentissent le rythme.

L'étude démontre également un ralentissement important des investissements dans notre région :

54 % des répondants confirment retenir des investissements nécessaires aux opérations ou a? la croissance de leur entreprise faute d'avoir des réponses complètes liées au plan de relève.

Des pistes de solution pertinentes

Considérant l'impact économique qu'engendre le retard dans la mise en place de plans de relève entrepreneuriale, voici des recommandations pertinentes a? prendre en considération :

Restructurer l'écosystème entourant l'accompagnement des entrepreneurs en créant une table d'actions avec les différentes parties prenantes liées à cet enjeu;

Améliorer la transmission de l'information pour permettre aux entrepreneurs de connaître les programmes de soutien financier existants;

Valoriser une approche progressive en maximisant la bonne cohabitation intergénérationnelle;

Poursuivre la lutte pour l'équité fiscale en ce qui a trait aux transactions entre membres d'une famille;

Mettre en place un programme et un plan de formation pour préparer des repreneurs entrepreneurs gestionnaires.

Le rapport est disponible en cliquant ici.

