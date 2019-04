Tourisme Montréal et ses partenaires nourrissent l'ambition de faire de Montréal la capitale nord-américaine de la gastronomie





MONTRÉAL, le 29 avril 2019 /CNW Telbec/ - Un plan de développement stratégique de la gastronomie montréalaise sera réalisé dans l'objectif de positionner Montréal comme la capitale gastronomique en Amérique du Nord. Pour ce faire, Tourisme Montréal travaille en collaboration avec plusieurs partenaires : l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et l'Union des producteurs agricoles.

Montréal est une ville où le paysage gastronomique est éclaté, métissé, à la fois traditionnel et moderne, ce qui contribue fortement à sa signature distinctive comme destination culturelle de premier plan. La ville est plus qu'un carrefour pour les terroirs environnants, elle est une vitrine mettant en valeur les produits locaux et régionaux, ainsi que la créativité et le savoir-faire des chefs et des artisans.

Pour être en mesure d'affirmer ce positionnement pour Montréal, il est impératif de mettre en place une stratégie de développement commune susceptible de mobiliser tous les acteurs du secteur agroalimentaire afin de renforcer l'identité et le rayonnement de la métropole à long terme. Cette stratégie devra se concentrer sur la qualité de vie et de la diversité culturelle, de l'attractivité touristique, du développement des filières économiques reliées à la gastronomie et devra s'organiser autour des trois grands principes de la nouvelle politique culturelle de Montréal qui sont : stimuler, rassembler les artisans, rayonner. L'ensemble des partenaires compte travailler dans ce sens et en étroite collaboration. À cet effet, en septembre prochain, une journée consultative sera organisée pour sonder les acteurs du milieu.

Par ailleurs, le développement de cette stratégie s'inscrit à la suite de nombreuses initiatives pour positionner Montréal en tête de liste des destinations à visiter pour sa gastronomie. Effectivement, depuis 2008, Tourisme Montréal positionne la gastronomie comme élément distinctif de Montréal. Déjà à cette époque, une campagne de promotion majeure a été déployée avec le magazine Gourmet. Montréal s'est aussi jointe au réseau DÉLICE, qui comprend aujourd'hui 26 villes à travers le monde. En 2011, un Comité gourmand au sein de Tourisme Montréal a été créé. Par la suite, en 2012, Tourisme Montréal initiait l'événement MTLàTABLE avec les restaurateurs, acteurs centraux de ce positionnement. Une étude sur le Montréal gourmand a aussi été réalisée.

Au printemps 2017, à l'initiative du Conseil québécois du patrimoine vivant, de l'ITHQ, de MONTRÉAL EN LUMIÈRE, du Chef Normand Laprise du restaurant Toqué!, de Montréal, métropole culturelle, de Tourisme Montréal et de l'UQAM, un mémoire collectif a été déposé dans le cadre de la consultation publique liée à la nouvelle politique culturelle de la Ville de Montréal. Cette démarche a permis de faire reconnaître la gastronomie montréalaise comme élément culturel au sein de cette politique. Depuis le printemps 2018, l'ITHQ et l'Université Laval contribuent au développement du savoir montréalais à travers le GastronomiQC Lab.

Avec plus de cent festivals et événements culturels qui se déroulent tout au long de l'année, Montréal s'affirme et rayonne comme métropole culturelle. Parmi ceux-là, les événements culinaires ont fait leur place et gagnent chaque année en fréquentation autant de la part des Montréalais que des touristes. Festival d'envergure, MONTRÉAL EN LUMIÈRE a été le premier grand événement qui conjugue arts et gastronomie dans sa programmation.

Le tourisme gourmand est au coeur des stratégies de Tourisme Montréal depuis près d'une décennie et la destination Montréal compte bien travailler avec énergie et en concertation pour atteindre notre objectif ambitieux.

